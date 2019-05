Médiathon : un tableau d'affichage pour l'École Lagimodière

Le Médiathon de Radio-Canada vous offre la chance d'enrichir la vie scolaire et culturelle des élèves de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM). On peut ainsi donner au fonds scolaire de l'École Lagimodière pour aider son comité scolaire à acheter un tableau d'affichage électronique.

Patrice Harvey est le directeur de cette école française située à Lorette au Manitoba. Il explique comment le comité scolaire vient appuyer la vie de l'école en menant des projets concrets.

Après avoir amassé de l'argent pour une nouvelle structure de jeux destinée aux élèves de la maternelle à la 4e année, le comité scolaire a ensuite travaillé pour acheter des filets de hockey pour les élèves de la 5e à la 8e année.

« Les fonds scolaires servent aussi au développement culturel de nos élèves », explique Patrice Harvey, notant que les élèves des 7e et 8e années de l'école participent chaque année au Festival théâtre jeunesse. « Le comité scolaire, à l’aide du fonds scolaire, aide les élèves à se préparer, aide au décor et au transport et participe à rendre vivante cette troupe de théâtre », dit-il.

Cette année, le comité scolaire souhaite doter l'école d'un tableau d'affichage électronique. Dans une communauté qui compte quatre écoles, dont une école française, « avoir une visibilité française à Lorette » est important, précise le directeur. Le tableau d’affichage permettra de « rejoindre les parents et toute la communauté » en affichant les activités de l’école.

Dans le cadre du Médiathon 2019, Radio-Canada s’associe à Francofonds pour appuyer les projets des comités scolaires des écoles françaises.

Du 8 mai au 6 juin, les Manitobains sont invités à découvrir l’importance du rôle de ces comités dans leur communauté, à participer à leurs activités de financement et à contribuer à leurs projets, ainsi qu’à l’épanouissement des élèves des écoles françaises.

Dans les écoles de la Division scolaire franco-manitobaine, certains des comités scolaires ont un fonds scolaire auprès de Francofonds. Grâce à ces fonds scolaires, toute personne qui veut appuyer une école peut le faire facilement en orientant son don vers le fonds scolaire de son choix, quand elle donne à Francofonds.

Dans le cadre du Médiathon, les 17 comités des écoles françaises qui ont un fonds scolaire espèrent récolter 40 000 $ par l’entremise de Francofonds.