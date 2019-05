Triez avant de donner, demande le Comptoir Jean XXIII de Ville-Marie

Des vêtements troués et souillés. Des bibelots cassés et recollés. Des sacs de nourriture ouverts. Ce sont là que quelques exemples d'articles que reçoivent chaque semaine les bénévoles du Comptoir Jean XXIII.

Lise Marcotte donne de son temps pour l'organisme depuis 12 ans.

Tous ces objets-là, on ne peut pas les revendre. Regardez l'objet en vous disant : est-ce que moi je paierais pour acheter cela? , souligne Lise Marcotte.

Trier, ça prend du temps

L'organisme reçoit chaque semaine un nombre impressionnant d'articles qui ne peuvent pas être réutilisés.

Une réalité lourde de conséquences. D'abord, il s'agit d'une perte de temps pour la vingtaine de bénévoles.

Ça prend beaucoup de ressources humaines. Nous sommes 20 bénévoles. On ne fournit pas. Il y a des sacs jusqu'au plafond partout , ajoute Lise Marcotte.

Les dons s'accumulent et les bénévoles ne fournissent pas à trier les vêtements. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Au printemps, lorsque les ventes de garage se terminent et que les gens font le ménage de leur maison, plusieurs articles prennent le chemin du comptoir familial.

Toutefois, plus de la moitié doivent être jetés, jugés non réutilisables. On n'est pas un centre de tri. On est vraiment une friperie, un centre où les gens amènent des dons. Nous sommes obligés de jeter tout ce que les gens n'ont pas trié chez eux , déplore Lise Marcotte.

Perte d'argent

Annuellement, le comptoir paie 6000 $ pour la collecte des déchets. Quatre grosses poubelles sont remplies deux fois par semaine. L'organisme voudrait bien réduire ce nombre.

Le Comptoir JeanXXIII a récemment décidé de prolonger ses heures d'ouverture pour répondre à un besoin du milieu.

L'organisme remet annuellement des dizaines de milliers de dollars dans la communauté.