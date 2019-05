Changements d'itinéraire de la Fin de semaine des courses d'Ottawa

La fermeture du pont des Chaudières a forcé les organisateurs de la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa à modifier le trajet du Marathon et du Demi-marathon Banque Scotia. Ce changement entraînera la fermeture d'une voie en direction sud sur le pont du Portage entre 7 h et 11 h le dimanche 26 mai.

Après avoir traversé le pont du Portage, les coureurs devront tourner à gauche sur la rue Laurier à Gatineau avant de reprendre leur parcours habituel au croisement des rues Booth et Laurier.

Agrandir l’image La fermeture du pont des Chaudières force l'implantation de changements au trajet du Marathon d'Ottawa. Photo : Marathon d'Ottawa

Pour pallier ce détour et maintenir la distance exacte d'un marathon établie par la Fédération internationale d'athlétisme amateur (IAAF), les coureurs emprunteront un raccourci dans le secteur Westboro.

Agrandir l’image Le Demi-marathon sera aussi concerné par la fermeture du pont des Chaudières. Photo : Marathon d'Ottawa

Les organisateurs estiment que les répercussions sur les athlètes seront minimes, mais reconnaissent qu'un tel changement représente un défi sur le plan de la logistique.

On est la seule course au Canada qui est interprovinciale, donc en plus des 42,2 kilomètres, on s'échelonne sur deux provinces. Annie Boucher, relationniste média de la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa

Avant d'officialiser ce changement de parcours, ils ont dû travailler de concert avec les policiers de Gatineau et d'Ottawa, OC Transpo, la STO et la CCN, entre autres. Certains points de ravitaillement en eau où seront situés les bénévoles devront également être réévalués.

Plus tôt cette année, la fermeture de la rue Elgin à Ottawa avait forcé les organisateurs de l'événement à déplacer la ligne de départ de certaines courses, dont le Demi-marathon. Les travaux n'auront toutefois que des effets mineurs sur le trajet du Marathon d'Ottawa.

C'est la première fois qu'on modifie ça à l'avance depuis au moins 10 ans , a souligné en entrevue à Radio-Canada Annie Boucher, relationniste pour les médias de la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa.

En 2016, le parcours avait été modifié la journée même pour permettre à certains coureurs d'emprunter un raccourci en raison de la canicule.

L'an dernier, plus de 33 000 participants ont pris part à l'une des six épreuves de la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa, ce qui avait permis d'amasser plus de 800 000 $ pour 69 œuvres caritatives locales et nationales.