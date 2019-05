Hydro-Québec met une sonde à la disposition des policiers à Macamic

Les policiers de la Sûreté du Québec ont un appareil de plus pour les aider.

Hydro-Québec a prêté cette sonde pour mesurer le débit d'eau pour aider aux recherches à Macamic. Photo : AquaData

La société Hydro-Québec a prêté lundi une sonde pour mesurer la vitesse de l'eau.

Selon Diane Guillemette, conseillère en relations avec le milieu, c'est le premier prêt de ce genre de la part d'Hydro-Québec en Abitibi-Témiscamingue.

L'appareil est assez petit, ça s'insère dans une petite valise. C'est en fait un moniteur auquel est rattaché un long câble avec une sonde au bout. Alors on installe la sonde là où on veut mesurer la vitesse de l'eau et par calcul on peut ensuite en déduire ou obtenir le débit , décrit-elle.

La Sûreté du Québec confirme travailler avec une firme d'ingénierie. L'appareil permettra de déterminer s'il est possible d'assécher le ruisseau afin de faciliter les recherches.

L'outil est normalement utilisé par Hydro-Québec lors de la surveillance des barrages.