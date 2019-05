Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu blâmé pour des manquements éthiques

Au terme d'une enquête amorcée l'an dernier, la Commission municipale du Québec (CMQ) conclut que le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, a violé le code d'éthique et de déontologie de la municipalité et qu'il doit être sanctionné. Mais le principal intéressé laisse entendre qu'il pourrait faire appel de la décision.

M. Laplante a reçu vendredi dernier un avis d'audience sur sanction – un document que Radio-Canada a pu consulter.

Dans cet avis, la juge Sandra Bilodeau l'informe qu'il a commis plusieurs manquements au code d'éthique et de déontologie de la municipalité. Elle lui reproche plus spécifiquement d'avoir enfreint deux articles relatifs aux conflits d'intérêts et à l'utilisation des ressources financières de la Ville en agissant « de façon à favoriser d'une manière abusive » les intérêts de son ex-chef de cabinet Guy Grenier.

M. Laplante a été convoqué à Montréal le mercredi 22 mai pour faire valoir son point de vue sur la sanction qui devrait lui être imposée. Il étudie actuellement ses options, selon un court texte publié sur son compte Facebook lundi soir.

« La récente position annoncée par la CMQ me concernant est étonnante », écrit-il. « Je me questionne sur le peu de considération pour le droit des élus d’exprimer leur point de vue politique. De plus, de nombreux faits présentés à la commission n’ont pas été retenus. Ayant toujours agi pour le bien de la Ville, j’entends soulever ces questions importantes et j'étudie présentement, avec ma procureure, la procédure pour le faire. »

Majoritaires à l'Hôtel de Ville, les conseillers municipaux membres de l'Équipe pour Saint-Jean ont indiqué par voie de communiqué, mardi matin, que « c'est sans grande surprise » qu'ils ont pris connaissance du jugement.

« Cette condamnation de son approche du "Tu es pour moi ou tu es contre moi" dans la gestion des affaires de la Ville, fruit de son inexpérience et de son manque de maturité politique, prend tout son poids dans le contexte de la dynamique qui s’est instaurée lors des réunions du conseil et des périodes de questions depuis son accession à la mairie », estiment-ils. « Mal conseillé par les gens qui l’entourent, il est plus que temps que le maire réalise qu’il doit être au service de tous les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. »

Un an de médiation

Voilà maintenant près d'un an que la CMQ s'intéresse de près à Saint-Jean-sur-Richelieu, la 11e ville en importance du Québec.

Les élus sont à couteaux tirés depuis l'élection du maire Laplante, dont l'équipe ne détient que 4 des 13 sièges au conseil municipal.

Après avoir rapidement perdu le soutien de trois élus indépendants, M. Laplante a vu le conseil municipal dissoudre son comité exécutif et renvoyer son chef de cabinet, Guy Grenier.

Ce dernier poursuit aujourd'hui la Ville pour congédiement abusif – et c'est pour l'avoir soutenu dans ses démarches après son renvoi que le maire Laplante s'est placé en conflits d'intérêts, a tranché la juge Bilodeau.

Sa sanction devrait être connue dans les 90 jours suivant l'audience du 22 mai. Celle-ci pourrait aller de la simple réprimande à une suspension de trois mois sans salaire.

La CMQ confirme par ailleurs que les efforts de médiation, entamés en mai 2018, se poursuivent toujours.