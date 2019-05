Des CHSLD de l'Outaouais s'inspireront du concept de Maisons des aînés

Dans un courriel à Radio-Canada, l'agente d'information du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, Patricia Rhéaume, a confirmé que le CHSLD de Masham et le CHSLD Vallée-de-la-Lièvre sont aussi visés.

Toutefois, l'attaché politique de Mathieu Lacombe, ministre responsable de l'Outaouais, a apporté une précision à cette déclaration. Marc-André Provost a indiqué dans un courriel que les nouveaux établissements du CISSS de l'Outaouais ne seront pas nécessairement des Maisons des aînés à part entière.

Il a souligné que les trois projets ont été annoncés avant le début des Maisons des aînés , mais qu'ils pourraient s'en rapprocher sous divers aspects, d'où l'idée de s'en inspirer, sous réserve des travaux déjà complétés à ce jour et des coûts .

M. Provost a ajouté que les nouveaux établissements de Maniwaki et de la Vallée-de-la-Lièvre ont un « potentiel moyen-élevé » comme éventuelles Maisons des aînés, tandis que celui de Masham a un « faible potentiel ».

Le projet de la Coalition avenir Québec afin de remplacer les CHSLD. Crédit : Image tirée d'une vidéo de la CAQ Photo : Radio-Canada

La Coalition avenir Québec (CAQ) a proposé ce nouveau modèle d'établissement pour les aînés pendant la dernière campagne électorale. Les Maisons des aînés seront des structures plus familiales qui ressembleront moins à des hôpitaux et plus à des îlots de 6 à 14 résidents.

Déplacement du Foyer Père-Guinard

Le projet de remplacement du Foyer Père-Guinard est dans les cartons depuis de nombreuses années. L'établissement est notamment situé en zone inondable et a été évacué cette semaine en raison de la crue printanière, tout comme il y a deux ans.

Nous en sommes à notre quatrième évacuation dans l’histoire du Foyer Père-Guinard. Nous travaillons activement avec les autorités gouvernementales et politiques pour aller de l’avant avec le plan de relocalisation , a indiqué Judith Daoust, directrice du Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées au CISSS de l’Outaouais.

Nous travaillons activement sur le dossier. Judith Daoust, directrice du Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées au CISSS de l’Outaouais

Elle a précisé que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais attend les dernières orientations du gouvernement et que le projet de déménagement permanent est en période d’attente, parce que le Foyer Père-Guinard sera ciblé comme Maison des aînés .

Ce changement de structure est nécessaire à Maniwaki, selon elle. [Le Foyer Père-Guinard] n’est pas notre CHSLD le plus vétuste ; par contre, son déplacement devient une priorité en raison de la zone inondable dans laquelle il se trouve et qui le fragilise.

Judith Daoust, directrice du Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées au CISSS de l’Outaouais Photo : Radio-Canada

À partir de là, nous allons reprendre les travaux avec une cadence plus soutenue pour relocaliser rapidement et rebâtir , a indiqué Mme Daoust. Nous allons attendre les lignes directrices du ministère [de la Santé et des Services sociaux] et repenser nos projets en fonction de ces nouvelles directives.

