CHSLD : « Nous voulons que chaque personne se sente comme à la maison », dit la ministre Blais

Aux dires de la ministre, il est temps que le Québec offre « une approche novatrice » et mieux adaptée à la réalité et aux besoins des diverses clientèles qui sont hébergées par l’État dans les Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

Les besoins des aînés en perte d’autonomie, ceux qui présentent des troubles cognitifs majeurs, les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, des dépendances ou des problèmes de santé mentale seront tous scrutés à la loupe, promet Marguerite Blais.

La ministre confiera à un comité d’experts le soin d’élaborer sa future politique et le plan d’action qui l’accompagnera.

Les experts seront épaulés dans leurs travaux par un comité consultatif chargé de guider le gouvernement dans l’élaboration de sa politique, dont les travaux commenceront dès cet été.

Cette politique, une « première historique au Québec », sera adaptée à la diversité de la clientèle et basée sur les meilleures pratiques dans le domaine, a promis la ministre.

Les orientations seront basées sur une vision novatrice centrée sur la qualité de vie, sur la reconnaissance et la personnalisation des besoins, ainsi que sur la participation sociale de tous les résidents.

Une démarche à laquelle participera le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, qui était aux côtés de Mme Blais lors de l’annonce qui avait lieu mardi matin, à Québec.

« À l’heure où on se parle, 10 % de la clientèle des CHSLD est composée d'adultes de moins de 65 ans. Ces personnes vivent généralement avec une déficience physique, intellectuelle, ou un problème de santé mentale », précise le ministre Carmant. Elles n'ont pas les mêmes besoins que les aînés en perte d'autonomie. Ce que nous proposons est un changement majeur dans la façon de traiter ces clientèles. »

Nous voulons que chaque personne puisse se sentir comme à la maison dans son milieu de vie et recevoir des soins et des services personnalisés dans un environnement accueillant, sécurisant et qui lui ressemble davantage.

