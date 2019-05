Voici comment savoir si vous êtes touché par le piratage de WhatsApp

Quels appareils sont visés?

L’attaque, qui aurait été menée par NSO, un groupe de cyberespionnage israélien, viserait certains individus en particulier et non la majorité des utilisateurs, selon des informations préliminaires. Toutefois, comme il est impossible de connaître l’identité des personnes visées pour l’instant, tous les utilisateurs de WhatsApp et de WhatsApp Business sur iOS, Android, Windows Phone et Tizen peuvent avoir été infectés.

Par ailleurs, maintenant que cette faille est connue, d’autres pirates pourraient concevoir des logiciels espions de leur cru pour l’exploiter à plus grande échelle.

Quels sont les indices d’une attaque?

Pour installer le logiciel espion, le groupe derrière l’attaque devait passer un appel vocal. Le logiciel espion pouvait être installé même si la personne à l’autre bout du fil ne répondait pas à l’appel.

Si vous avez déjà reçu un appel vocal par le biais de WhatsApp, il est possible que vous ayez été ciblé par l’attaque. Comme vous n’avez pas à décrocher pour que le logiciel espion s’installe, il est possible que vous ayez reçu un appel malveillant sans vous en apercevoir.

Comment se protéger?

Le seul moyen de se prémunir contre cette attaque sans désinstaller WhatsApp est de mettre à jour l’application. Pour ce faire, rendez-vous dans la boutique d’applications de votre téléphone et effectuez une recherche pour trouver WhatsApp (ou WhatsApp Business, s’il y a lieu).

Si votre application n’est pas à jour, vous aurez l’option d’effectuer la mise à niveau.

Voici la liste des versions protégées contre l’attaque, en date du 13 mai 2019 :

WhatsApp pour Android : 2.19.134

WhatsApp Business pour Android : 2.19.44

WhatsApp pour iOS : 2.19.51

WhatsApp Business pour iOS : 2.19.51

WhatsApp pour Windows Phone : 2.18.348

WhatsApp pour Tizen : 2.18.15

Toutes les versions subséquentes de WhatsApp devraient elles aussi vous protéger contre cette attaque. Par mesure de sécurité, assurez-vous de toujours mettre à jour toutes vos applications dès que possible.