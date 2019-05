Les travaux de rehaussement temporaire complétés sur la route 111

Environ 2000 tonnes de matériaux ont été disposées sur la route au cours de la nuit de lundi à mardi.

Cette situation temporaire tiendra jusqu'à ce que le ministère des Transports fasse la réfection de la route de façon temporaire.

Cette nouvelle construction devrait être faite d'ici trois à cinq ans. Par la suite, le MTQ refera la route de façon permanente.

Questionné à savoir pourquoi on a attendu avant de mettre en place cette mesure d'urgence, le porte-parole du MTQ, Luc Adam, explique qu'avant cette fin de semaine, les temps d'attente étaient raisonnables.

On avait une voie qui était affectée et on pouvait avoir une circulation en alternance sur une voie, soit avec un mince filet d'eau ou complètement sèche. Les temps d'attente étaient quand même acceptables, on parle de 30, 25, 15 minutes , dit-il.

La situation s'est toutefois compliquée avec la fonte des neiges cette fin de semaine. En fin de semaine, on a eu des temps d'attente d'une heure et demie, deux heures. Ça devenait quand même assez important. Il y a eu comme un changement qui s'est fait en fin de semaine et ça justifiait une intervetion d'urgence , ajoute Luc Adam.

Le MTQ n'est pas encore en mesure de fournir le prix des travaux.