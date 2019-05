Une fillette de 11 ans et son arrière-grand-père disparus sont retrouvés

Une fillette de 11 ans de Miramichi et son arrière-grand-père qui manquaient à l'appel ont été retrouvés en fin de matinée mardi, à Notre-Dame-des-Érables, dans la Péninsule acadienne. Chloe Burke et Joseph Doyle, 76 ans, avaient été portés disparus lundi en fin d'après-midi.

Ils ont été repérés à une station-service où ils s'étaient arrêtés pour acheter de l'essence.

On dirait que leur véhicule s'est embourbé dans la forêt et que M. Doyle et son arrière-petite-fille ont marché [jusqu'à la station-service] pour remplir un bidon d'essence , rapporte Brian Cummings, le chef adjoint de la police de Miramichi.

M. Cummings croit que M. Doyle est peut-être devenu désorienté pendant qu'il roulait et ne savait plus où il se trouvait. Il avait cueilli [son arrière-petite-fille] pour faire un tour en voiture.

Sa famille s'est inquiétée lorsqu'il n'est pas revenu à l'heure qu'il avait indiquée à sa fille.