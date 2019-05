Une école alternative de North Vancouver ferme ses portes après deux ans de déficit

Windsor House a été créée en 1971 comme école privée et s’est jointe au conseil scolaire de North Vancouver en 1975. Il y a huit ans, alors qu’elle faisait face à une fermeture, le conseil scolaire des îles Gulf a accepté de la prendre sous son aile.

Or, selon le conseil scolaire, l’école alternative enregistre un déficit de 570 000 $ depuis les deux dernières années. L’école n’avait pas non plus d’adresse fixe et louait ses locaux au fil du temps. La fermeture de l’établissement était attendue depuis mars.

La directrice de Windsor House, Meghan Carrico, affirme qu’un seul élève réside, à temps partiel, dans les îles Gullf, alors que plus des trois quarts des 200 élèves de la maternelle à la 12e année habitent à Vancouver. Le reste d’entre eux résident à North Vancouver ou dans les environs.

L’école, où les élèves déterminent leur horaire et leurs activités, comporte aussi des groupes d’élèves d’âges divers. Ceux-ci apprennent surtout par le jeu.

L'école travaille actuellement à trouver d'autres locaux pour ses élèves.

« Toute une aventure »

« Il y a beaucoup de tristesse et beaucoup de travail à faire », estime Meghan Carrico. « Mais ça aura été toute une aventure », explique celle dont la mère a fondé l’établissement scolaire.

Même si l’école aurait fermé ses portes en septembre, certains parents et Meghan Carrico, qui a un enfant à l’École Windsor House, tenteront de poursuivre l’expérience.

« J’espère qu’une école du conseil scolaire va être en mesure de mettre sur pied un programme comme le nôtre ou même d’ouvrir une nouvelle école comme celle-ci. Et cela m'intéresserait beaucoup d’aider à le faire. »