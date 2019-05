Des mesures pour aider le caribou en attendant le plan de rétablissement de 2022

Le ministre avait prévu dévoiler ce plan en février, mais avait changé d'idée préférant le reporter l'annonce en 2022. Pierre Dufour avance même l'échéancier probable de 2023.

Malgré ce long délai, Pierre Dufour voulait prendre le temps de rencontrer tous les organismes et entreprises qui ont un lien de près ou de loin avec l’avenir du caribou, que ce soit environnementaliste, ou autres intervenants des milieux sociaux et forestiers.

Une rencontre avait d’ailleurs lieu lundi à Sainte-Anne-des-Monts sur le sujet. Les participants ont pu partager leurs réflexions pour sauver l'espèce.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, entouré de collaborateurs. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

En attendant cette longue démarche de trois à quatre ans, le ministre promet que le caribou ne sera pas oublié. Il y a des éléments, il y a des actions qu’on pose déjà.

La prédation, ça s’en est un exemple. On peux-tu s’occuper d’éliminer le coyote, une espèce qui vient endommager les caribous qui restent? Donc, comment on fait pour protéger l’espèce? Il y a des actions qui sont mises en place. Pierre Dufour, ministre des Forêts de la Faune et des Parcs

Une quarantaine de personnes impliquées de près ou de loin dans l'avenir du caribou du parc national de la Gaspésie, étaient présentes à la rencontre. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La directrice du Conseil régional de l'environnement, Gaspésie-les-Îles, Caroline Duchesne, est satisfaite de pouvoir exprimer ses inquiétudes et du même coup entendre les réflexions des forestiers.

Elle demeure positive face à l’avenir. Je ne peux pas croire qu’on ne peut pas s’asseoir à une table et s’entendre. Regarder les inconvénients, les impacts que ce soit positif et négatif d’un et de l’autre et de soulever des stratégies qui vont faire le bonheur de tout le monde.

Si chacun met un peu d’eau dans son vin, on peut arriver à de bons résultats. Caroline Duchesne , directrice du Conseil régional de l'environnement, Gaspésie-les-Îles

Le plan de rétablissement qui devait être déposé en février, a été remis aux participants. Il contient 12 mesures pour aider le caribou. Il servira de base pour élaborer le nouveau plan qui sera déposé en de 2022. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Même constat du directeur général de la Coopérative de travailleurs forestiers Eaubois, Dominic Larrivée.

Il ajoute que les travailleurs sylvicoles de son organisation expérimentent déjà des procédés pour aider le cervidé. On fait déjà des travaux qui vont nuire aux prédateurs. Donc sur l’aménagement, ça peut représenter à certains endroits plus de reboisement, de retirer un peu le feuillu de certains secteurs. Donc c’est un petit peu le côté que nous on apporte.

Le ministre assure que le public sera aussi consulté d'ici 2021.