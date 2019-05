Le premier album de Jean Leloup, Menteur, c’était il y a 30 ans

À l’émission Vu de la terrasse du 18 juillet 1988, près d’un an avant la sortie de l’album, l’animatrice Élisabeth Paradis s’entretient avec Jean Leloup.

Elle souhaite savoir ce qui a amené un garçon de Sainte-Foy à chanter Alger, une chanson décrivant le quotidien d’enfants algériens. Il raconte que de 3 à 15 ans, il a vécu au Togo puis en Algérie, avant de revenir s’établir au Québec.

Jean Leloup apprécie la musique algérienne et en particulier le style raï, un genre musical arabe plus rock, avec des « paroles à portée sociale ».

Sur l’album, plusieurs styles musicaux se côtoient.

À l’émission La bande des six du 9 septembre 1989, les critiques sont dithyrambiques.

Marie-France Bazzo explique pourquoi le disque est interdit dans certaines stations de radio du Québec :

C’est sale, c’est insolent, c’est baveux, et on prononce de gros mots dans une chanson, Printemps été. […] Je n’ai pas peur de dire que c’est sûrement ce qui est arrivé de mieux à la chanson québécoise depuis Charlebois.

Le chroniqueur Georges-Hébert Germain renchérit :

Marie-France Bazzo signifie que Jean Leloup a renié à plusieurs reprises son album. Les côtés insolent et rebelle du chanteur ont été un peu canalisés par sa maison de disque Audiogram et par son gérant Alain Simard, affirme la chroniqueuse.

Le jeune compositeur a fait des compromis et de nombreuses concessions musicales afin de rendre l’album plus commercial.

Il lui donne d’ailleurs le titre Menteur, car il ne se reconnaît pas en lui.

Dans une vidéo envoyée à La Bande des six, Jean Leloup mentionne qu’il a déjà hâte de passer à l’album suivant pour revenir à ce qu’il est vraiment.

Ce disque-là il n’est pas bon, parce que la musique n’est pas faite avec de vrais instruments, les guitares ne sont pas assez rock and roll et les gens ne veulent pas me croire.

Jean Leloup, auteur-compositeur-interprète