Le chantier du chemin de Montréal dans le quartier Vanier commencera en juin

La Ville finalise en ce moment la sélection de l’entreprise qui dirigera l’imposant chantier de 42 millions de dollars. Les travaux qui s’étireront sur 2 kilomètres devraient commencer en juin, selon le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury.

La revitalisation du secteur, entre le chemin North River jusqu’au boulevard Saint-Laurent, devrait durer trois ans.

Le conseiller Fleury juge important d’investir dans nos rues principales pour que ça devienne des attraits pour la communauté et l’ensemble de la région .

Un corridor pour le chemin de Montréal est important : c’est vraiment l’entrée vers l’est de la ville. Mathieu Fleury, conseiller du quartier Rideau-Vanier

L'élu municipal reconnaît qu’il y a eu des « lacunes » dans l’entretien des infrastructures municipales par le passé et qu’il faut maintenant rattraper ce retard. Il rapporte notamment six bris d’aqueduc l’an dernier le long du chemin de Montréal.

Après les rues Bank, Rideau et Elgin, c’est donc au tour du chemin de Montréal de se transformer en chantier, puisqu’on y retrouve la plus vieille tuyauterie, les plus vieux aqueducs, les plus vieux égouts de la Ville , souligne l’élu.

Revitaliser le quartier

La Municipalité saisira l’occasion pour refaire la rue, l’expérience piétonne, les traverses, l’embellissement, une nouvelle couche d’asphalte [...] donner une saveur unique à une rue principale , ajoute l’élu municipal.

Le conseiller Fleury espère par ailleurs que ces travaux stimuleront l’arrivée de nouveaux commerces. Quand on parle de prêts sur salaire ou certains de ces commerces-là, moi j’espère voir un renouvellement des commerces.

La Ville a ainsi prévu un Plan d’améliorations communautaires qui comprend des mesures incitatives fiscales pour revitaliser l'économie du quartier.

Effets sur le trafic routier

Les automobilistes qui empruntent le quartier devront s'adapter aux entraves à la circulation. Il y aura ainsi une seule voie ouverte dans chaque direction – plutôt que deux.

Il va y avoir des impacts, la Ville s’ajuste. Ce sont des travaux nécessaires. Mathieu Fleury, conseiller du quartier Rideau-Vanier

La clientèle aura cependant accès aux commerces, assure Mathieu Fleury, et les répercussions sur les arrêts d’autobus seront minimisées.

Enfin, le conseiller souligne que le Programme d’art public a été présenté lundi soir à la séance d’information publique et semble avoir été « bien reçu » par les résidents présents. Un pourcent du budget sera consacré à des oeuvres publiques.