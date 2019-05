Temps d'attente records pour un examen d’imagerie nucléaire cardiaque

Le temps d'attente pour les examens d'imagerie nucléaire cardiaque a atteint son point le plus élevé en cinq ans, selon les données de Santé Manitoba. Les employés des hôpitaux de Winnipeg affirment qu'ils font plus de tests avec moins de personnel et moins d'équipement.

Les patients du Centre des sciences de la santé (CSS) attendent maintenant trois fois plus longtemps pour une évaluation de la perfusion myocardique à l'effort et au repos. Les délais d’attente sont passés de 6 à 18 semaines en moins d’un an.

« On trouve cela difficile », affirme le responsable du département de médecine nucléaire au CSS et membre de l’Association des technologues en radiation médicale du Manitoba, Jeremy Phipps.

Des responsables syndicaux et de la santé affirment que le désordre règne dans les départements de médecine nucléaire de Winnipeg.

« C'est inquiétant. Le personnel est très sollicité. Il fait ce qu'il peut et fait beaucoup d'heures supplémentaires, mais nous prenons du retard », dit le président de l'Association des professionnels de la santé du Manitoba, Bob Moroz.

C'est révélateur de la pression sur tout le système. Nous sommes moins nombreux et nous travaillons plus longtemps. Bob Moroz, président de l'Association des professionnels de la santé du Manitoba

Selon Jeremy Phipps, les nombreux changements de la dernière année ont eu une influence sur la capacité du département à effectuer des examens de routine et non urgents.

Chaque mois, le CSS fait 180 évaluations de la perfusion myocardique, et l’Hôpital Saint-Boniface en effectue environ 140 durant la même période. Le nombre d’examens effectués à Winnipeg a augmenté d'environ 12 % au cours des cinq dernières années.

Les patients attendent en moyenne 13 semaines pour recevoir une évaluation de la perfusion myocardique non urgente à Saint-Boniface. Il s'agit, là aussi, de l'attente la plus longue enregistrée au cours des cinq dernières années.

Le temps d’attente moyen pour une évaluation de la perfusion myocardique dans les autres hôpitaux de Winnipeg est de 15 semaines.

Moins de caméras pour effectuer les examens

L'examen a pour but d’évaluer l’apport sanguin au muscle du cœur à l’effort et au repos. Il permet ainsi d’évaluer l’effet des blocages des artères du cœur. On peut aussi estimer la facilité du coeur à pomper le sang.

Cet examen, ainsi que d’autres analyses de médecine nucléaire, nécessite l’utilisation d’une caméra gamma.

Deux de ces caméras ont cessé d’être utilisées en septembre lorsque l’Hôpital Seven Oaks a mis son appareil hors service et que le centre Medical Arts a été fermé.

Selon les données fournies par l’Association des technologues en radiation médicale du Manitoba, le quart des caméras gamma de Winnipeg ont été mises hors service, au cours des cinq dernières années.

L'Hôpital Grace a cessé d'utiliser une de ses deux caméras au cours des cinq dernières années. Pendant la même période, la clinique de Winnipeg a cessé d'utiliser sa caméra gamma.

CBC n'a pas été en mesure d'obtenir de commentaires du directeur général de la clinique de Winnipeg au moment de la publication de cet article.

Le ministre de la Santé, Cameron Friesen, a reconnu dans un communiqué que les délais d'attente avaient augmenté.

« Nous allons bientôt autoriser des heures supplémentaires pour des membres du personnel à l’Hôpital Victoria, ce qui augmentera le nombre d'examens de médecine nucléaire, dont les évaluations de la perfusion myocardique, afin de rattraper les retards », a-t-il dit.

Le député du Parti libéral du Manitoba Jon Gerrard a qualifié les temps d'attente d'inacceptables, alors que le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, croit que cela montre que le gouvernement modifie trop rapidement le système de santé.

Avec les informations de Kristin Annable, CBC News