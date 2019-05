Confusion autour de l’existence d’une Section des crimes haineux à la police d’Ottawa

Le Service de police d'Ottawa (SPO) affirme qu'il n'a jamais eu de Section consacrée à combattre les crimes haineux, et ce, malgré des éléments qui le contredisent, notamment des militants antiracisme qui affirment avoir travaillé avec ses agents.

Des questions entourant la Section ont été soulevées la semaine dernière après qu’un individu eut peint un graffiti raciste sur la résidence d’une famille noire d’Ottawa.

Lorsque CBC a demandé au SPOService de police d'Ottawa si la Section des crimes haineux enquêtait sur la situation, un porte-parole avait affirmé que l’unité n’existait plus.

Selon un communiqué du surintendant Chris Renwick de la direction des enquêtes criminelles, le Service de police d’Ottawa n’a pas de Section des crimes haineux, en fait nous n’avons jamais eu d’unité consacrée aux crimes haineux .

Contradictions

Dans une nouvelle clarification le jour suivant, M. Renwick a expliqué qu’un poste avait été créé au début des années 1990 pour intervenir relativement aux crimes haineux », mais que ce poste a « un accent sur le renseignement et non l’enquête .

Les enquêtes relativement aux crimes haineux demeurent sous le joug des affectations générales, a précisé M. Renwick.

Cela contredit des références spécifiques à une Section des crimes haineux dans des déclarations faites en public et aux médias depuis des années, notamment une référence à cette branche du SPOService de police d'Ottawa sur le site Internet du corps policier (Nouvelle fenêtre) et dans un document interne dont CBC a obtenu copie.

Agrandir l’image Capture d'écran du site Internet du Service de police d'Ottawa où se trouve une référence à la Section des crimes haineux. Photo : Radio-Canada / Site Internet du Service de police d'Ottawa

Une première au pays?

Selon plusieurs sources, une telle section a été mise en place en 1993 à la suite du meurtre d’Alain Brosseau, un serveur du Château Laurier tué alors qu’il rentrait à la maison par des individus qui l’avaient identifié à tort comme étant homosexuel en 1989.

À l’époque, l’escouade était considérée comme la première du genre au pays.

J’étais sous le choc , a dit Aisha Sherazi, ancienne membre d’un groupe de liaison entre les services policiers et la communauté. Les membres de ce groupe avaient de nombreuses interactions avec des agents qui provenaient de la Section des crimes haineux, croyaient-ils, selon Mme Sherazi.

Aisha Sherazi assure avoir interagi avec des agents de la Section des crimes haineux. Photo : Radio-Canada

Les crimes haineux en hausse

Le sénateur Vern White, ancien chef du Service de police d’Ottawa, a soutenu que la Section a été démantelée par manque de ressources, probablement. « Les policiers n’ont pas les ressources nécessaires pour gérer le nombre de plaintes — et pas seulement celles en lien avec les crimes haineux — je crois que c’est le cas partout », a-t-il dit.

Le sénateur White a soutenu qu’une telle escouade n’est pas forcément nécessaire, si tant est que ces crimes fassent face à des enquêtes rigoureuses par les enquêteurs réguliers.

Or, Mme Sherazi et d’autres militants anti-haine croient qu’une section consacrée aux crimes haineux est plus importante que jamais.

Le sénateur Vern White, ancien chef du Service de police d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Kimberley Molina/CBC

En 2017, Statistique Canada a révélé une hausse significative du nombre de crimes haineux partout au pays, dont à Ottawa.

Le taux de crimes haineux à Ottawa était de 9,3 par 100 000 habitants en 2017, comparativement à 9,1 à Toronto. La moyenne canadienne dans les régions métropolitaines était de 6,9.

Selon Amira Elghawaby, une militante ottavienne pour les droits de la personne a indiqué qu’une section consacrée aux crimes haineux permettrait d’établir des liens entre des événements isolés et des tendances plus larges.

Mme Elghawaby a par ailleurs fait valoir que la communauté aurait dû être consultée au préalable si la Section des crimes haineux du Service de police d’Ottawa l’a effectivement démantelée.

Avec les informations de Amanda Pfeffer