Des drones bourrés d'explosifs attaquent un oléoduc saoudien

Il s’agit d’un « acte de terrorisme » contre le marché pétrolier mondial, a-t-il décrié, avant de préciser que les opérations de pompage étaient interrompues le temps d’évaluer et de réparer les dommages, selon la déclaration transmise par l’agence officielle saoudienne SPA.

L’affaire a été annoncée peu après que les rebelles houthis, engagés dans une guerre civile au Yémen voisin, ont annoncé avoir lancé des attaques à l’aide de « sept drones » contre des « installations vitales saoudiennes », selon ce que rapporte la chaîne de télévision Massirah, qu’ils contrôlent.

« Cette importante opération militaire est une réponse à l'agression persistante et au blocus de notre peuple et nous sommes prêts à mener des frappes encore plus dures », a déclaré un militaire houthi, cité par Massirah sur son compte Twitter. Aucun détail sur la date de l’attaque ou les cibles visées n'a été donné.

L’Arabie saoudite a affirmé lundi que deux de ses pétroliers figuraient parmi quatre navires qui ont été victimes de mystérieux « actes de sabotage » près du détroit d'Ormuz, par où transitent la plupart des exportations de pétrole des pays du golfe Persique.

Une coalition militaire dirigée par les Saoudiens a déclaré la guerre aux rebelles houthis du Yémen en mars 2015. Riyad dit agir en soutien au gouvernement internationalement reconnu du président Abd Rabbo Mansour Hadi, chassé de la capitale, Sanaa, quelques mois plus tôt.

Ce conflit, qui a engendré la pire catastrophe humanitaire au monde, de l’avis des Nations unies, est considéré comme une guerre par procuration entre les deux puissances de la région, l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite. Téhéran est considéré comme le principal appui des rebelles houthis.

Plus de détails à venir.