Début de la préenquête du coroner sur le décès de la fillette de Granby

C'est la coroner Me Géhane Kamel qui est chargée d'enquêter sur la mort d'une fillette de 7 ans de Granby le 30 avril dernier. Elle commence dès maintenant sa préenquête qui vise « à documenter le dossier et à planifier les prochaines étapes ».

Le 2 mai, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a ordonné la tenue d'une enquête publique pour faire la lumière sur les causes et les circonstances du drame.

Ce n'est que lorsque le processus judiciaire sera terminé que l'enquête publique du coroner pourra aller de l'avant. Rappelons que le père et la belle-mère de la fillette font face à des accusations criminelles.

Cette enquête et l’audition des témoins « visent à faire la lumière sur les causes probables et les circonstances du décès de la fillette ».

La date et le lieu de l'enquête publique du coroner seront dévoilés plus tard.