Les parents disent non à la récupération d'écoles anglophones

Ce sont des parents inquiets qui ont exprimé leur désaccord, mais aussi leur désarroi devant un problème pour lequel on leur demande des solutions sans qu'ils aient été consultés ou informés.

« Même ici ce soir, on commence avec des questions quand on devrait commencer avec de l’information, lance Giovanni Sardo. C’est comme demander de faire une sauce tomate, mais tu y donnes pas de tomates, pis tu y donnes pas d’ingrédients non plus. On peut pas trouver la solution sans avoir l’information », affirme ce père de deux enfants qui vont à l’école Gerald McShane, l'une des écoles primaires visées, avec l'école Général Vanier, ainsi que l’école secondaire John Paul I Junior.

Il souligne l’importance de ne pas perturber l'environnement des enfants, leur communauté. Des préoccupations que partagent de nombreux parents, comme Maria Corsi. « On veut faire partie de la discussion. Il faut [que le ministre Roberge] pense à nos enfants aussi. […] Ils ont besoin de sécurité. Ce sont des communautés qui sont bâties, ce ne sont pas juste des bâtiments qu’il menace de prendre. Il est en train de rompre des communautés. »

Diverses solutions ont néanmoins été lancées comme de trouver d'autres endroits, un bâtiment inoccupé, repousser la décision à plus tard ou créer des écoles mixtes anglophones/francophones.

La directrice de la CSEM, Angela Mancini, est d’avis qu’il y a encore place à la discussion entre la commission et le ministre : « It is not a final decision. » « We can still decide our own faith. »

Dans une lettre transmise il y a quelques jours à Mme Mancini, le ministre Roberge lui donne jusqu’au 10 juin pour répondre.