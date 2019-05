Jean-Daniel Tremblay élu conseiller scolaire public au Conseil scolaire Centre-Nord

« J’embarque dans cette [...] responsabilité avec tout mon coeur et avec le désir de contribuer et être à l’écoute des gens de la communauté », dit Jean-Daniel Tremblay.

Selon les résultats préliminaires, il a obtenu 158 des 231 votes dans l’élection partielle du CSCN. Les résultats officiels seront publiés vendredi.

Sa priorité dans ses nouvelles fonctions sera d’atteindre une « meilleure parité » entre les écoles anglophones et francophones, tant au niveau des services offerts que des infrastructures.

« On a encore du chemin à faire et on mérite mieux », croit-il.

Il a par ailleurs constaté au cours de sa campagne que beaucoup de parents sont préoccupés par la difficulté d’accéder à des services francophones à la petite enfance, ce qu’il espère corriger.

Le nouveau conseiller a apprécié le niveau d’intérêt et d’engagement qu’il a observé dans la communauté scolaire lors de cette élection partielle. Il félicite d’ailleurs l’autre candidate, Chantal Lonji Dang, pour avoir enrichi le débat.

Jean-Daniel Tremblay a oeuvré pendant 30 ans dans le milieu scolaire à Edmonton, entre autres comme conseiller pédagogique et directeur d’école.