Allégation de détournement de 25 000 $ dans une association de parents d’élèves de Kelowna

L’association a décidé de ne pas révéler le nom du parent fautif afin de ne pas perturber la scolarité de ses enfants. Selon le président, Toni Koryakuss, ce parent ne ferait plus partie de l'association.

Le parent qui a fait ça a des enfants à l'école, et ils n’ont pas choisi de subir ce qu’ils sont en train de subir. Toni Koryakuss, président de l’association des parents d’élèves

La vice-présidente de l’association, Sue Miles, explique que le conseil a renoncé aux poursuites après que le parent en question eut accepté de rembourser la somme dérobée.

Elle ajoute qu’un accord a été trouvé pour un remboursement sur deux ou trois ans, sur la base du montant que la famille est capable de payer mensuellement.

Toutefois, selon Toni Koryakuss, une enquête criminelle est toujours en cours, et des accusations pourraient être portées.

Les parents d’élèves ont commencé à avoir des soupçons il y a un an et demi, raconte le président de l’association. Le parent mis en cause omettait de présenter les relevés bancaires lors des réunions et les résultats financiers semblaient incorrects.

Revoir les comptes demande beaucoup de va-et-vient et ça doit être bien fait. Sue Miles, vice-présidente de l’association des parents d’élèves

Plusieurs parents ont alors tenté de calculer combien d’argent avait été perdu, une tâche qui s'est révélée laborieuse, selon Sue Miles, car les éléments d’information avaient été emportés ou détruits.

Nous pouvons enfin mettre notre douleur et notre colère derrière nous. Sue Miles, vice-présidente de l’association des parents d’élèves

En réaction à cette affaire, Sue Miles indique que l’association a renforcé les contrôles de ses finances. Deux personnes sont désormais présentes lors des comptes et deux personnes signent chaque chèque dont l’association garde une copie. Le livre de comptes est conservé dans un endroit fermé à clé.

Avec les informations de l’émission Daybreak North, àCBC.