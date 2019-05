Maire de New York, 57 ans – À la tête de la plus grande ville américaine, mégapole de 8,6 millions d'habitants, Bill de Blasio a maintenant la Maison-Blanche dans sa mire.

Ancien conseiller municipal, puis médiateur élu de la Ville, l'élu italo-américain a aussi occupé un poste régional dans l’administration du président démocrate Bill Clinton avant d'être élu à la mairie de New York en 2013, puis facilement réélu en 2017.

Connu pour ses positions progressistes, le premier maire démocrate de la ville depuis 1989 a notamment créé un régime universel de maternelle, augmenté le salaire minimum des employés municipaux et forcé les entreprises à offrir des congés de maladie payés à leurs employés. Il a aussi fin à la pratique controversée du Stop and frisk (arrêter et fouiller), qui permettait notamment aux policiers de fouiller ceux qu'ils suspectaient de détenir une arme et qui ciblait principalement les Afro-Américains.

En avril 2019, il a proposé un Green New Deal (une proposition de l'aile gauche démocrate pour lutter contre les changements climatiques) à la sauce new-yorkaise. Provocateur, il s'est rendu à la Trump Tower, résidence personnelle du président américain, pour faire la promotion de ce nouveau règlement municipal qui obligerait les propriétaires de gratte-ciel à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Les progressistes comme la représentante Alexandria Ocasio-Cortez ont cependant dénoncé son appui au géant du commerce en ligne Amazon, qui projetait d’installer son deuxième siège social dans le quartier Queens, et l'octroi de faramineux incitatifs offerts par la Ville à la multinationale. Les critiques ont d'ailleurs eu raison du projet.

Lors de sa campagne à sa réélection, en 2017, il s'était posé en défenseur des New-Yorkais face à Donald Trump.

Mais le maire De Blasio ne réserve pas ses critiques aux républicains.

Sa relation conflictuelle avec le gouverneur démocrate Andrew Cuomo a plus d'une fois été étalée dans les médias.

L'establishment du parti n'a pas apprécié son soutien jugé trop tardif à Hillary Clinton, dont il avait pourtant dirigé la campagne victorieuse lorsque celle-ci briguait le poste de sénateur de New York, en 2000.

Selon un sondage réalisé en avril par l'Université Quinnipiac, au Connecticut, 76 % des électeurs de la ville de New York estiment que M. de Blasio ne devrait pas se présenter aux élections présidentielles.