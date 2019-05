Les cours de sexualité rendent certains enseignants mal à l'aise

Présidente du Syndicat de l’enseignement du Saguenay, Aline Beaudoin confirme que le contenu, qui doit être livré par des professeurs titulaires, suscite parfois des malaises.

On n’est pas contre ça qu’il y ait des cours de sexualité, c’est très important, mais c’est la façon dont c’est apporté qui est le problème. Ce n’est pas toujours réfléchi. Il faudrait que ce soit des gens qui sont confortables avec ces notions-là et pour les enseigner également , a indiqué la présidente du syndicat, en entrevue à l'émission Y'a des matins.

Le nombre d’heures d’éducation à la sexualité va de 5 à 15 par année en fonction du degré scolaire.

On voulait s’assurer qu’il y ait une équipe derrière pour répondre si ces cours-là amenaient des problématiques plus importantes, par exemple, chez des jeunes qui auraient vécu des abus. Ça, ç’a été mis en place. Aline Beaudoin, présidente du Syndicat de l'enseignement du Saguenay

Cela dit, elle estime que le déploiement aurait pu être mieux planifié.

Pour les hommes en enseignement, ça peut être délicat. Il y a certains inconforts face à ça […] Ils auraient pu engager une sexologue qui fasse l’ensemble des groupes , enchaîne-t-elle.

Lac-Saint-Jean

La conseillère pédagogique en éducation à la sexualité à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Cindy Boulianne-Gagnon, accompagne et soutient les enseignants qui dispensent les cours d’éducation sexuelle.

Elle explique que la matière est répartie de la première année du primaire à la cinquième secondaire.

À la CS du Lac-Saint-Jean, des formations spécifiques ont été dispensées. Des outils ont été offerts aux enseignants pour utilisation en classe.

Au primaire, c’est apprendre à me connaître, qui je suis. Comment ça se définit être une fille. C’est quoi être un garçon. Plus on avance vers l’âge de la puberté, on va parler de la croissance, du fait de grandir, des changements corporels. Cindy Boulianne-Gagnon, conseillère pédagogique et sexologue, CS du Lac-Saint-Jean

Au secondaire, l’agir sexuel fait son apparition, c’est-à-dire les comportements.

On va parler d’ouverture et de respect des droits. C’est important de ne pas être hétéronormatif. C’est un peu de déconstruire les normes sociales et faire en sorte que l’individu lui-même qu’on peut être, ce qu’on veut être et avoir un regard critique sur l’externe et ce qui nous influence dans notre sexualité , poursuit-elle.

Cindy Boulianne-Gagnon, qui est aussi sexologue, demeure disponible si les enseignants ont besoin de soutien ou s’ils ont des questions.