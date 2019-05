Le projet de revitalisation des plages du West End sème la discorde à Vancouver

La ville de Vancouver veut revitaliser le secteur riverain du quartier West End, allant du parc Stanley au pont Burrard, incluant les plages de la Baie des Anglais (English Bay) et de Sunset. Or, elle a omis d'en informer les membres de la Commission des parcs et les membres du conseil municipal.

Citant l’un des espaces publics les plus fréquentés et les plus visités de tout Vancouver , la Ville a lancé le 2 mai une demande de manifestations d’intérêt pour les promoteurs désirant proposer un plan pour améliorer l’expérience des résidents et des visiteurs du secteur.

Lundi, dans une note d’information envoyée aux membres de la Commission des parcs de Vancouver et dont Radio-Canada a obtenu une copie, la Ville reconnaissait avoir manqué à son devoir d’informer les commissaires comme elle se doit de le faire lorsqu’un processus de projets d’une telle ampleur est rendu public.

Une omission qui ne passe pas

L’un de ces commissaires, John Coupar, est sans équivoque : il demandera dès que possible la suspension du processus afin que le Conseil municipal et la Commission des parcs, dont il est un membre élu, puissent examiner le projet.

À écouter : Le quartier West End en pleine mutation

John Coupar, qui en est à son troisième mandat, ne peut se souvenir d'un projet de cette envergure qui n'ait pas été présenté aux membres de la commission ou au conseil municipal. Dans ce cas-ci, ce sont les deux instances qui ont juridiction sur le territoire concerné par le projet.

L'omission d’informer la Commission des parcs et le conseil municipal est d’autant plus désolante, selon lui, que ce projet de revitalisation touche deux des plages les plus iconiques de Vancouver.

Un projet qui doit être révisé

La note d’information envoyée lundi spécifie que le projet découle du Plan d’urbanisme du West End, qui avait été approuvé dans la controverse en 2013.

Il serait raisonnable que nous puissions réviser le projet avant de demander à des contracteurs de faire des propositions. John Coupar, Commission des parcs de Vancouver

Le conseiller municipal Pete Fry partage ce sentiment. Mon plus grand problème, c'est qu’on se base sur un plan datant de 2013 que la population n’appuie pas. Nous l’avons entendu durant la dernière campagne électorale : ce plan ne répond pas aux besoins de la communauté.

Pete Fry a appris que la Ville de Vancouver avait lancé la demande de manifestations d’intérêt par l’entremise des médias, plus d'une semaine après sa publication.

Il est d'avis que le projet de revitalisation est essentiel, mais espère que le processus sera dorénavant plus collaboratif et participatif.

Je veux maintenant m'assurer que le projet soit développé avec l'appui de la communauté, et que nous parvenions à protéger cet atout qu'est le secteur pour la ville de Vancouver Pete Fry, conseiller municipal

La zone à l’étude totalise près de 95 hectares et inclut également les parcs Morton et Alexandra, les chaussées de l'avenue Beach et du boulevard du Pacifique.

La Ville de Vancouver n'a pas souhaité commenter la situation.