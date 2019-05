Pesticides : peu d’encadrement en Saskatchewan, selon une chercheuse

Une chercheuse en écotoxicologie de l'Université de la Saskatchewan estime qu'il devrait y avoir plus d'encadrement dans la province pour permettre aux fermiers d'avoir moins recours aux produits chimiques. En Saskatchewan, l'utilisation de pesticides est surtout encadrée par l'industrie, et ce sont souvent les distributeurs de semences et de produits chimiques qui conseillent les fermiers sur leurs besoins.