La Saskatchewan utilise le plus de pesticides au Canada

La Saskatchewan est la province qui a le plus recours aux pesticides dans sa production agricole. À elle seule, la province achète 40 % des pesticides au pays. C'est le résultat d'une exploitation agricole à grande échelle et d'une réglementation minimale, révèle l'écotoxicologiste et professeure à l'Université de la Saskatchewan Christy Morrissey.

L'étendue des terres agricoles serait directement liée à la forte présence de pesticides dans les sols de la province, souligne Christy Morrissey.

« Il est clair qu'il existe une culture [en Saskatchewan] qui consiste à utiliser plus de pesticides », souligne la professeure à l'Université de la Saskatchewan Christy Morrissey. Photo : Radio-Canada

Nous avons des champs de très grande taille. La taille moyenne des fermes en Saskatchewan est d'environ 1500 acres, ce qui est plus grand que partout au pays , soutient la professeure.

Même si les agriculteurs doivent suivre les instructions sur l’étiquette du pesticide, il existerait, une culture où, plus il y a de pesticides, mieux c’est. Christy Morrissey, écotoxicologiste et professeure à l'Université de la Saskatchewan

Le gouvernement provincial ne nie pas cette information.

Il confirme que la Saskatchewan est la plus grande utilisatrice de pesticides au Canada, sachant qu'à elle seule la province englobe près de 40 % des ventes de pesticides au pays .

La province avoue toutefois que ce constat n’est pas surprenant, puisqu’elle contient plus de 40 % des terres cultivées au Canada .

Des règles moins strictes en Saskatchewan

En Saskatchewan, l’utilisation des pesticides est régie, au niveau fédéral, par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada et la Loi sur les produits antiparasitaires, et au niveau provincial, par la Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements [The Pest Control Products Act and Regulations].

Au Québec, en plus de se conformer aux lois fédérales et provinciales en la matière, les agriculteurs doivent obtenir la prescription d'un agronome pour obtenir les pesticides les plus dangereux pour la santé et l'environnement.

En Saskatchewan, les producteurs prennent ces décisions eux-mêmes.

De plus, les provinces de l'Ouest canadien ne tiennent pas d'inventaire sur la quantité de pesticides vendue et utilisée sur leur territoire.





Le portefeuille des producteurs, un facteur déterminant

Les agriculteurs saskatchewanais peuvent utiliser le type et la quantité de pesticides qu'ils souhaitent, tant que ceux-ci sont autorisés par Santé Canada.

Leur capacité de payer constitue un élément crucial quant à leur recours aux pesticides.

Les producteurs doivent observer une valeur ajoutée dans l’utilisation d'un produit parasitaire, selon un seuil économique, c’est-à-dire que le produit doit leur procurer un meilleur rendement que l’inverse , précise le gouvernement provincial.

Un producteur de la région de Saskatoon, Laurent Denis, avoue avoir parfois appliqué une quantité approximative de pesticides sur sa terre de 1200 hectares.

Cette méthode aléatoire, fondée sur ses connaissances plutôt que sur une analyse scientifique des sols, peut engendrer des résultats variables, admet le producteur.

Depuis une trentaine d'années, Laurent Denis cultive des pois, du blé et du canola sur sa terre de 3000 acres, à l'est de Saskatoon. Photo : Radio-Canada

Comme toute business, des fois, on paraît comme des vrais génies, puis des fois, on ne parle pas de nos gaffes. Laurent Denis, producteur

Comme la plupart des agriculteurs de la province, il achète ses pesticides auprès d'un agronome qu'il connaît bien.

Les agronomes demandent généralement à leurs clients d’acheter leurs pesticides à l’automne, s’ils veulent avoir un meilleur prix, révèle Laurent Denis.

Toutefois, ces derniers n'ont pas l'obligation de se rendre en personne pour évaluer les terres de leurs clients.

La situation est la même au Québec. Cependant, la plupart d’entre eux font affaire avec les agronomes afin de déterminer la bonne dose selon la superficie traitée. Ils ont besoin de services-conseils , affirme l’Ordre des agronomes du Québec.

Au moment de recommander l'achat de pesticides, c'est la science et non la recherche de profits qui entre en ligne de compte, soutient l’agronome en développement des marchés à Cargill, Amy Chomyshen.