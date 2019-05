Des résidents de Montcalm attendent que les routes soient réparées

Lynne Beaudette fait partie de la vingtaine de personnes évacuées, il y a trois semaines, dans la municipalité de Montcalm.

« Il y avait de l’eau partout. C'était comme un gros lac », raconte-t-elle.

Elle a malgré tout pu rentrer chez elle, sa maison se trouvant au début de la route endommagée.

« Il y avait juste un bout de chemin endommagé au nord, moi je suis restée proche, je suis pas tellement loin, mais juste au sud le prochain voisin il y avait deux grosses parties du chemin qui avaient complètement disparu », explique la résidente.

Certains de ses voisins attendent toujours que le tronçon qui mène à leur maison soit praticable pour pouvoir revenir chez eux.

Des travaux sont en cours, mais il reste encore des dommages sur les voies. Le coordinateur d'urgence pour la municipalité, Jean Barnabé, assure que la municipalité fait son possible pour remédier à la situation au plus vite.

« Ça aurait pu être pire [sur la route à l’est de Saint-Jean-Baptiste] c'est très commun que le chemin se fasse endommager avec des inondations de cette envergure », nuance-t-il.

Lynne Beaudette affirme que, depuis 2011, le niveau de l'eau n'était pas monté aussi haut dans la région.

« Durant la grosse inondation, on a toute remonté, on a fait un gros mur de ciment en avant [de la maison]. On avait tous fait faire des sacs de sable pour protéger, on avait fait un gros mur de ciment dans la terre, depuis ce temps-là on est pas mal protégé », rassure-t-elle.

Sur la route, les plus gros trous ont été bouchés, mais remettre les voies de circulation dans leur état d'origine devrait prendre tout l'été. La réparation de la route devrait coûter plus d'un million de dollars.

Jean Barnabé affirme avoir fait des demandes pour obtenir un soutien financier de la province.

En attendant, les autres évacués pourraient pouvoir rentrer à la maison cette semaine.

Avec des informations de Chloé Dioré de Périgny