Pour l’Ave Maris Stella dans les écoles acadiennes

Il est 9 h 20 à l’École secondaire du Sommet, en Nouvelle-Écosse. Les discussions s'arrêtent d'un coup, les casquettes sont vite retirées, plus personne ne bouge : c’est l’heure de l’hymne national canadien.

Debout, bien droits, les élèves font face au drapeau canadien. Le directeur de l’école, Tim Brown, observe chaque matin ce rituel avec fierté. Ça représente vraiment le début d’une journée scolaire, puis ce n’est que du positif , lance-t-il.

Les élèves connaissent l'étiquette pour l'hymne national : ils se taisent, se lèvent et enlèvent leur casquette. Photo : Radio-Canada

Le Conseil scolaire acadien provincial demande aux directions d’écoles de diffuser l’hymne national dans le respect et en reconnaissant les croyances et les valeurs d’autrui. Cette tradition, qui se fait également en Ontario et au Manitoba, a pour objectif de développer une fierté nationale chez les élèves et promouvoir un sentiment d’appartenance.

Ajouter l’Ave Maris Stella au programme

C’est d’ailleurs pour les mêmes raisons que la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) propose d’ajouter l’hymne national acadien, l’Ave Maris Stella, lors de ce moment solennel.

Ce qu’on souhaite, c’est évidemment de renforcer le sentiment d’identité à la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse , explique sa directrice générale, Marie-Claude Rioux.

Paroles de l'Ave Maris Stella Ave maris stella

Dei mater alma

Atque semper virgo

Felix coeli porta Acadie ma patrie

À ton nom, je me lie

Ma vie, ma foi sont à toi

Tu me protégeras Acadie ma patrie

Ma terre et mon défi

De près, de loin tu me tiens

Mon coeur est acadien Acadie ma patrie

Ton histoire, je la vis

Ma fierté, je te la dois

En l'avenir, je crois Ave maris stella

Dei mater alma

Atque semper virgo

Felix coeli porta

C'est une idée qui semble plaire aux élèves de 12e année de l’École secondaire du Sommet.

L’hymne national acadien serait une bonne idée parce que c’est un gros morceau de l’histoire acadienne qui devrait être préservé , dit l’un d’entre eux, Michel Gagnon.

Je pense que jouer les autres hymnes nationaux pour les autres groupes démographiques serait une bonne idée , dit une autre, Magelle Collin.

Le Centre scolaire Étoile de l’Acadie à Sydney, au Cap-Breton, diffuse déjà l’Ave Maris Stella chaque matin, en plus de l’hymne national canadien. Le Conseil scolaire acadien provincial se dit ouvert à envisager son intégration dans les autres écoles francophones de la Nouvelle-Écosse.

D'après un reportage d'Olivier Lefebvre