Le long parcours vers un parc de planche à roulettes à Saint-Élie-de-Caxton

Je fais du skate depuis un petit bout et j'aimais cela et il n'y avait plus nulle part où en faire, alors je me suis dit qu'il fallait trouver quelque chose pour en refaire un , explique Késy Gélinas, qui est aussi un amateur de trottinette.

L’adolescent a mis sur pied une campagne de financement pour amasser des fonds pour la construction d’un parc de planche à roulettes : la course Saint-Élie-de-Crampons.

Le premier Saint-Élie-de-Crampons a eu lieu en septembre 2017. Peu de temps après, la Municipalité a faire couler une dalle de béton, mais depuis, plus rien.

La dalle de béton qui doit accueillir le futur parc de planche à roulettes de Saint-Élie-de-Caxton a été coulée à l'automne 2017. Photo : Radio-Canada / Simon Laganière

Je trouve ça long, ça commence à faire un petit bout [de temps] qu'on attend , déclare celui qui travaille sur le dossier depuis plus de trois ans.

Finalement, en mars, Késy Gélinas a monté un dossier détaillé, à la demande de la Municipalité, pour qu’elle puisse faire un appel d’offres.

Le projet qu’il a imaginé se décline en trois phases, pour un total de près de 60 000 $. Il affirme ne pas avoir eu de retour de la Municipalité sur la suite des choses.

Une communication difficile avec la Municipalité

Le résident de Saint-Élie-de-Caxton Denis DeBlois a aidé Késy à développer les plans du parc, en vue de la soumission.

Après une première rencontre positive, il affirme que la communication avec la Municipalité n’était pas fluide. « Difficile de d'avoir des suivis », dit-il.

Késy Gélinas, 16 ans, affirme que les jeunes font de la planche et de la trottinette dans la rue à Saint-Élie-de-Caxton, en l'absence de parc de planche à roulettes. Photo : Radio-Canada / Simon Laganière

Selon Denis DeBlois, le dossier du parc de planche à roulettes a traîné en raison des problèmes internes au sein de la Municipalité. On est tombé dans l'oubli , croit-il.

Ses derniers temps, l'administration municipale a été beaucoup critiquée, notamment pour ses différends avec Fred Pellerin.

De plus, il y a eu sept démissions en 2 ans et demi et des plaintes de harcèlement contre des employés municipaux.

Un parc de planche à roulettes dès l’été

Lundi, le maire de Saint-Élie-de-Caxton nous a assuré que le projet est toujours sur les rails.

Robert Gauthier affirme qu'un appel d'offres sera lancé très prochainement et que le parc sera construit dès cet été.

Nous voulons procéder le plus rapidement possible à l’achat des équipements , a-t-il déclaré en entrevue téléphonique.

Il y a parfois des contextes particuliers , a-t-il ajouté pour expliquer la lenteur dans le dossier.

Késy Gélinas a été surpris d’apprendre cette nouvelle. Il est heureux de ce développement, mais affirme que le maire devra faire avancer le dossier rapidement s’il veut que le parc de planche à roulettes soit prêt à temps pour l’été.

L'adolescent a amassé plus de 10 000 $ avec ses deux Saint-Élie-de-Crampons, un montant qu’il destine à la Municipalité pour la réalisation de la phase 1 qui coûte environ 20 000 $ dollars.

La Municipalité avait dédié 10 000 $ à ce projet dans le budget 2018, mais elle ne l’a pas dépensé. Elle a reconduit la somme dans le budget 2019, réunissant les conditions financières pour une première étape du projet.