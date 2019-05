Les travaux sur le boulevard Saint-Joseph à Hull inquiètent les commerçants

Notre saison, c'est plutôt l'été. On a une terrasse. On a du va-et-vient. On a de l'achalandage. Et depuis que les travaux ont commencé, malheureusement, on a beaucoup de pertes , explique Mina Oufkir, propriétaire du restaurant Manara Shawarma sur le boulevard Saint-Joseph.

Mme Oufkir regrette de ne pas avoir été informée des travaux plus tôt par la Ville de Gatineau. Elle a aussi fait des démarches pour obtenir un geste de la part de la Municipalité, mais en vain.

Je me suis demandé avec mes voisins, l'Alambic bistro, La pataterie Hulloise, si on peut faire quelque chose [...] qu'ils [les conseillers municipaux] nous rabaissent au moins nos taxes annuelles. La réponse était négative , poursuit-elle.

Tout le monde est mécontent. Tout le monde se plaint. Il n'y a aucune compensation de la part de la Ville. Mina Oufkir, propriétaire du restaurant Manara Shawarma

La femme d'affaires, qui est aussi propriétaire d'une agence de voyages, a également enregistré des pertes pour ce commerce.

Dans son salon de coiffure ouvert depuis un an et cinq mois, Lourdes Pavon dite « LouLou », a aussi constaté une baisse d'achalandage liée aux travaux.

Ça fait un peu peur, parce que le début de l'année, ça n'était pas facile. Ça va me donner un gros coup et je veux monter et ne pas tomber , assure-t-elle, souhaitant elle aussi que la Ville aide les commerçants.

Cliente du Bistro l'alambic, Léa Nieminen croit que le restaurant est aussi touché par le manque d'espaces de stationnement et la fermeture du boulevard à la circulation.

Pour sa part, Véronique Turcotte, propriétaire d'Option concept, croit que la Ville aurait pu élaborer les travaux différemment pour ne pas étouffer les commerçants.

L'été, on sait que c'est le festival du cône orange, mais je trouve qu'aussi gros que ça, ce n'est pas nécessairement penser aux commerces. Je me demande s'il n'y aurait pas eu moyen de le faire en différentes étapes, quitte à ce que ce soit peut-être un petit peu plus long , juge-t-elle.

L'impact négatif des travaux routiers sur les commerces

Une étude publiée en 2018 par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), réalisée un an plus tôt auprès de 5573 propriétaires de PME, soulignait les impacts négatifs des travaux sur les commerces de proximité.

Il y a quelques années, on voyait, comme il y en a eu plusieurs dans les médias, des exemples de travaux routiers et on a eu l'idée de sonder les membres de la FCEI pour savoir quelle était l'étendue du problème , explique Simon Gaudreault, directeur principal du regroupement.

On a constaté que parmi tous les répondants au sondage, il y en avait plus de 40 % qui mentionnaient avoir eu l'impact négatif de travaux routiers au cours des cinq années précédentes, dont 5 % qui avaient été touchés de manière majeure , poursuit-il.

Depuis la FCEI a formulé plusieurs recommandations aux Municipalités. On doit se doter de toute urgence d'un programme d'indemnisation pour les travaux routiers. [...] Une indemnisation, ça peut être un congé de taxes, ça peut être de l'aide directe, des prêts, etc. , illustre M. Gaudreault.

Les 5 recommandations de la FCEI : Un programme d'indemnisation

Une règle d'absence de surprise

Une planification stratégique complète

Un processus contractuel amélioré

Un agent de liaison auprès des entreprises

Pour le moment, Montréal est la seule ville au Canada à offrir des compensations financières aux commerçants.

Avec les informations de Rachel Gaulin