Le rapatriement d’œuvres réalisées par des enfants autochtones financé par le fédéral

L’initiative est l’un des 157 projets menés par des chercheurs en début de carrière qui recevront une subvention d’un maximum de 250 000 $ du fonds Nouvelles frontières en recherche du gouvernement du Canada.

Mme Pedri-Spade, qui enseigne l’art et l’anthropologie, a souligné l’importance des peintures qui seront rapatriées pour les créateurs et leurs communautés dans le cadre d’un processus de réconciliation.

Je crois que ces tableaux, créés par des enfants dont certains avaient à peine 3 ans, nous rappellent qu’il est important de prêter attention aux voix et à l'intelligence de nos jeunes gens. Celeste Pedri-Spade, chercheuse à l'Université Laurentienne

Nos anciens nous rappellent souvent que le plus grand honneur est de prendre soin d’un enfant et que la transgression la plus grave est d’en blesser un , ajoute-t-elle.

Celeste Pedri-Spade, directrice de l’Institut de recherche autochtone Maamwizing Photo : Radio-Canada / courtoisie de l'Université Laurentienne

La ministre des Sciences et des Sports, Kirsty Duncan, était de passage lundi dans le Grand Sudbury pour annoncer le financement du projet.

La nature de la recherche change , a déclaré la ministre. Elle est de plus en plus multidisciplinaire [...] et traverse les frontières internationales. Et à cela, j’ajouterais que nous avons tellement à apprendre des communautés autochtones.

Notre gouvernement souhaite que les chercheurs prennent des risques et fassent preuve d’innovation. Il veut que les scientifiques et les étudiants aient accès à des laboratoires et à de l’équipement à la fine pointe et il veut également que les hauts lieux du savoir soient davantage à l’image de la diversité de la population canadienne. Kirsty Duncan, ministre canadienne des Sciences et des Sports