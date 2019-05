TVA Sports : Québecor conteste la décision du CRTC en Cour fédérale

Dans une requête en autorisation d'appel déposée vendredi en Cour fédérale, le Groupe TVA et Québecor accusent le CRTC d'avoir outrepassé ses compétences en s'ingérant dans une entente entre une entreprise de diffusion (EDR) et une entreprise de programmation (EPR).

Les requérants croient également qu'en prenant cette décision, l'organisme fédéral a porté atteinte à la Loi sur le droit d'auteur, puisqu'elle permet à une « entreprise de diffusion de retransmettre une émission sans le consentement de l'entreprise de programmation ».

Le bras de fer entre les conglomérats Québecor et Bell a été provoqué par une querelle sur les redevances à être versées aux chaînes spécialisées. Québecor reproche à Bell de ne pas lui accorder des redevances qui reflètent la juste valeur de ses chaînes spécialisées, notamment LCN, mais surtout TVA Sports, qui encaisse des pertes depuis sa création.

Cette honorable Cour ainsi que la Cour suprême du Canada ont déjà établi que la Loi ne permettait pas au CRTC de s'immiscer dans les relations économiques entre une EDR et une EPR et ne lui conférait pas un pouvoir général de réglementer les modalités et conditions des ententes d'affiliation, incluant le tarif des redevances pour une chaîne donnée.

Extrait de la requête de Québecor déposée en Cour fédérale