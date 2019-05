Le maire de New York pourrait se lancer cette semaine dans la course à l'investiture démocrate

Le maire de New York, Bill de Blasio, a indiqué qu'il révélerait cette semaine s'il se joint au bassin de candidats à l'investiture démocrate, déjà très nombreux.

M. De Blasio a fait cette déclaration lors d'un événement de presse chaotique dans le hall de la Trump Tower, à l'endroit même où Donald Trump a annoncé sa propre candidature à la présidence, en 2015.

S’il se lance dans la course, il deviendra le 22e candidat à briguer l’investiture démocrate, après l'ex-vice-président Joe Biden et les sénateurs Bernie Sanders, Kamala Harris et Elizabeth Warren, notamment.

L’élu new-yorkais, qui en est à son deuxième mandat en tant que maire, a affirmé qu'il était venu à la Trump Tower pour promouvoir un nouveau règlement municipal sur la pollution de l'air qui obligerait les propriétaires de gratte-ciel à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, sous peine d'amendes.

M. De Blasio a déclaré que les immeubles new-yorkais appartenant à M. Trump pourraient être passibles d'amendes annuelles combinées de 2,1 millions de dollars américains s'ils ne réduisent pas leurs émissions d'ici 2030.

« Président Trump, vous êtes prévenu. Vos bâtiments polluants font partie du problème », a-t-il lancé.

Des manifestants hostiles

Le maire De Blasio a cependant dû crier pour se faire entendre. Son discours a été enterré par de bruyants manifestants se présentant comme des partisans du président.

Rassemblés derrière le maire dans les escaliers roulants de l'immeuble, les protestataires, tenant des pancartes affichant des messages comme « Maire raté », l’ont hué, insulté et ont scandé des messages hostiles.

De la musique forte a également été diffusée dans le système audio du bâtiment pendant une partie de l'événement. M. De Blasio a dû crier pour se faire entendre.

« C'est tellement gentil de leur part de nous jouer la sérénade à la tour Trump. De toute évidence, ils sont mal à l'aise avec la vérité », a-t-il déclaré.

Une campagne officieuse

Interrogé par un journaliste sur ses aspirations présidentielles, M. De Blasio, a dû crier pour répondre qu'il en discutait avec sa famille.

« Nous prendrons une décision finale cette semaine et nous l'annoncerons cette semaine », a-t-il répondu.

Au cours des derniers mois, Bill de Blasio, qui fait ouvertement état de son désir d'être candidat à la présidence depuis plusieurs mois, a effectué plusieurs visites dans des États qui tiendront les premiers caucus et primaires, l’an prochain, notamment l’Iowa, le New Hampshire, la Caroline du Sud et le Nevada.

Le maire de New York a affirmé qu'il avait initialement l'intention de tenir la conférence de presse à l'extérieur de la Trump Tower, mais qu'il l'avait déplacée à l'intérieur en raison des conditions météorologiques.

En vertu d'un accord conclu il y a plusieurs décennies entre M. Trump et l'administration municipale de New York, le hall de la Trump Tower est considéré comme un espace public la majeure partie du temps.

Bill de Blasio a banalisé la réaction hostile à l'intérieur de l’édifice.

« Quand vous êtes maire, vous devez rester imperturbable, a-t-il soutenu. Vous ne pouvez rien laisser vous déranger parce que vous devez prendre des décisions difficiles tout le temps. Alors, comme je l'ai dit, c'est de la musique pour mes oreilles. »

Selon un sondage réalisé en avril par l'Université Quinnipiac, au Connecticut, 76 % des électeurs de la ville de New York estiment que M. De Blasio ne devrait pas se présenter aux élections présidentielles.