Un projet de caserne sur la 175

L’organisme met de la pression sur le gouvernement pour que la question des délais d’intervention en matière de services d’urgence dans la réserve faunique des Laurentides soit réglée une bonne une fois pour toutes.

Un violent brasier a ravagé l’Étape en 2003, un événement qui a marqué l'imaginaire collectif. Plus récemment, la mort d’un motoneigiste américain qui attendait les secours a aussi relancé le débat sur les délais d'intervention sur la route 175.

À chaque minute qui passe, un incendie double d'ampleur, rappelle la première répondante Cassandra Gagné.

Plus tôt on arrive, plus tôt la personne est prise en charge et plus les chances de survie sont grandes. Cassandra Gagné, première répondante

Premiers répondants Laurentides, un organisme sans but lucratif (OSBL) qui œuvre dans le nord de Montréal, veut offrir des services plus adéquats à partir d'une nouvelle caserne.

Ça coûte plus de 700 000 $ par année pour un service de désincarcération ou d'incendie, mais ce qui est payé en incendie, c'est les pompiers soit de Québec, soit de Chicoutimi qui s'en viennent vers ici. Donc on parle d'un délai déraisonnable de plus d'une heure , fait valoir Éric Fugère, directeur de Premiers répondants Laurentides.

Il ajoute que la confusion règne souvent entre les répartiteurs et les services qui se renvoient la balle.

Avec quatre pompiers premiers répondants en poste en tout temps, l'organisme propose de combattre les incendies, d'effectuer des sauvetages hors route, d’utiliser les pinces de désincarcération en cas de besoin et de prodiguer les premiers soins.

Deux ans après avoir frappé, en vain, aux portes des ministères des Transports et de la Sécurité publique du Québec, Premiers répondants Laurentides relance sa démarche. L’organisme aimerait amorcer la construction de sa caserne cet été, dans le dessein de la rendre opérationnelle dès l'hiver prochain.

Le projet coûterait entre 1,5 et 3 millions de dollars.

