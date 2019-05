Dossiers d’immigration : un candidat sur sept accepté en avril

Si l'étude des plus de 18 000 dossiers en immigration en attente a légèrement augmenté en avril, plus d'un mois après l'injonction forçant le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) à reprendre ce traitement, le nombre de candidats acceptés a diminué. Près de 15 % d'entre eux ont obtenu leur Certificat de sélection du Québec (CSQ), selon des données obtenues par Radio-Canada.