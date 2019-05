L'ex-président du CEROM nie toute ingérence dans la recherche sur les pesticides

Christian Overbeek était jusqu'en avril président du CEROM et il demeure président des Producteurs de grains du Québec. Dans une longue entrevue avec La Presse canadienne publiée lundi, il a tenu à laver sa réputation et à régler ses comptes.

En janvier dernier, l'agronome Louis Robert avait dénoncé publiquement, dans un reportage de Radio-Canada, l'influence indue de l'industrie dans la recherche au CEROM, avant d'être congédié par le ministère de l'Agriculture. Cette controverse a déclenché un débat national sur les pesticides et sur la protection des lanceurs d'alerte.

« Ça part en croisade »

« Ça part en croisade, ça dit toutes sortes de choses, ça peut se montrer sympathique, mais c'est pas mal plus intelligent de se montrer sympathique quand on propage de la vraie nouvelle, pas de la fausse nouvelle », a fustigé M. Overbeek, sans jamais faire référence à M. Robert.

Il assure que d'aucune façon l'entreprise privée ou le conseil d'administration du CEROM n'a exercé d'influence occulte ou de manipulation dans les travaux de recherche. De même, ni le C.A. ni le directeur général n'ont subi de pressions.

Il n'y a jamais eu personne de l'industrie privée qui a appelé le directeur général ou un membre du conseil d'administration pour dire : ''tel projet recherche, tu t'arranges pour qu'il ne soit pas publié''. Christian Overbeek, ex-président du CEROM

Les chercheurs, eux, ont-ils subi des pressions? « Cela ne m'a pas été rapporté », a répondu M. Overbeek. Une telle ingérence serait allée à l'encontre des objectifs de l'existence du CEROM, qui est de faire avancer les connaissances et de les diffuser, pour que les producteurs de grains puissent les appliquer, a-t-il plaidé.

« Allégations mensongères »

M. Overbeek a reconnu que les « 15 derniers mois ont été relativement difficiles » pour lui et son équipe. Il soutient qu'il est fier de toutes ses années à gérer le CEROM et que son éthique est irréprochable.

Il a expliqué qu'il avait décidé de longue date de ne pas briguer de nouveau la présidence du CEROM en avril, cela afin de compléter la mise en œuvre d'un rapport indépendant sur la gouverne de l'organisme. Il veut se concentrer sur la présidence des Producteurs de grains et se dit conscient de la confusion que le cumul des fonctions peut engendrer sur le plan éthique.

Le conseil d'administration [du CEROM] aurait donné son appui à son personnel [en cas d'ingérence]. […] L'ensemble des allégations qui ont été faites est sans fondement. Des gens indiquaient que j'avais retardé indûment la publication de certains projets. Ce n'est jamais survenu. Christian Overbeek, ex-président du CEROM

Il avoue avoir été blessé et avoir eu du mal à défendre sa réputation. « Si je fais une erreur, je suis capable d'assumer mes responsabilités et de la reconnaître. On se corrige et on continue. Mais faire face à des allégations mensongères, il n'y a pas de protection contre ça, c'est malveillant à l'encontre des organisations et des personnes. »

« Aucune inquiétude » pour la santé publique

Enfin, M. Overbeek a lancé un message aux citoyens et consommateurs québécois concernant les pesticides : les producteurs agricoles en font un usage conforme aux règles et aucune menace ne pèse sur la santé publique.

« Les consommateurs québécois se doivent d'avoir pleinement confiance, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Quand on se compare, on a d'aucune façon à être gêné par rapport à ce qui se fait ailleurs. »