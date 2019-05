Hausse du nombre de signalements à la DPJ Mauricie-Centre-du-Québec

Le directeur régional de la DPJ, Robert Levasseur, remarque que la mort de l’enfant a entraîné une vigilance accrue chez les citoyens. Il estime toutefois que les gens ne doivent pas baisser la garder et doivent demeurer attentifs aux cas de maltraitance.

On peut regarder un petit garçon tomber à bicyclette, ou encore le soutenir pour qu’il puisse avancer, illustre-t-il. Tu peux ne pas être parent avec lui, mais c’est un jeune qui a droit à sa dignité et à ton respect.

Comme adultes, on a le choix de fermer les yeux ou de guider les jeunes. Robert Levasseur, directeur de la protection de la jeunesse Mauricie-Centre-du-Québec

Le directeur de la protection de la jeunesse en Mauricie-Centre-du-Québec, Robert Levasseur, reconnaît que la DPJ doit revoir ses façons de faire. Photo : Radio-Canada

La DPJ doit faire mieux

Robert Levasseur est l’un des signataires de la lettre ouverte. Il admet que la DPJ doit s'améliorer et revoir ses façons d'intervenir. Depuis son entrée en poste en octobre dernier, il explique qu'il va sur le terrain régulièrement afin de mieux comprendre les besoins des enfants, des familles et des intervenants.

La pauvreté, l’isolement, la négligence, les problèmes de santé mentale, ce sont des critères d’imprévisibilité majeurs. On doit intervenir le plus rapidement possible. La négligence, c’est un phénomène qui est dur à contrer. On a une responsabilité à prendre. On doit revoir nos façons d’intervenir.

Pour l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, il est clair que la protection de la jeunesse est en crise et qu'il y a urgence d'agir.

Selon le représentant du syndicat pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, Steve Garceau, il y a beaucoup de détresse chez les intervenants de la DPJ pour qui la lourdeur administrative entraîne une surcharge de travail depuis déjà quelques années.

Il affirme cependant que le nouveau directeur est effectivement très présent sur le terrain et à l'écoute des équipes. Toutefois, il doute de son influence réelle au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, dont relève la DPJ.

On a espoir que M. Levasseur a la volonté réelle de changer les choses, dit Steve Garceau. Il doit faire des pressions lui aussi auprès du Ministère pour avoir un refinancement de nos services, mais aussi pour acquérir davantage d’autonomie comme directeur de la protection de la jeunesse.

De son côté, Robert Levasseur dit rencontrer des intervenants dédiés et engagés, mais admet qu'il fait face à un défi important de recrutement et de rétention de la main-d'oeuvre.

On doit travailler beaucoup à faire en sorte de soutenir nos intervenants et de se rapprocher des milieux collégiaux et universitaires pour qu’ils soient mieux formés , concède-t-il.

Avec les informations de Marie-Pier Bouchard