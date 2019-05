Un changement de formule pour la course Courir pour lire

Le manque de main-d’oeuvre et le budget qui se resserre chaque année ne sont que deux facteurs parmi bien d’autres , explique le vice-président du comité organisateur, Cory Herc.

Le conseil d'administration a donc décidé d'embaucher un consultant externe, avec un nouveau regard sur l'organisation et l'événement, pour lui redonner vie en 2020.

Bien plus qu’une course, cette activité aurait fêté ses 20 ans cet automne. Les 19 années précédentes, Courir pour lire a permis d’amasser plus de 700 000 $ pour les écoles de la région et les différents organismes qui en bénéficiaient.

C’est plus que juste une course. Les fonds vont pour la lecture dans la région. C’est spécial, ça prend quelque chose comme ça dans la région , ajoute la directrice de Course Nouveau-Brunswick, Stéphanie Doiron.

L'émotion est palpable chez ceux qui franchissent la ligne d'arrivée (archives). Photo : Radio-Canada

C’est pour cette raison que les organisateurs ont décidé d’embaucher un consultant externe afin de repenser la formule de la course. Selon eux, l’implication d’une personne impartiale dans le processus d’organisation de Courir pour lire leur permettra de développer des idées nouvelles, axées sur une formule viable à long terme.

De plus, une consultation publique se tiendra le 25 mai prochain à l’Hôtel de Ville de Moncton : l’occasion pour les participants d’en apprendre davantage sur la décision rendue vendredi, mais aussi de prendre la parole et de partager leurs attentes envers les organisateurs.

Cory Herc et son équipe ne tiennent pas à abolir la course et sont conscients de la déception de plusieurs coureurs. Ils disent toutefois que les gens comprennent leur situation.

On réalise que c’est dans le meilleur intérêt de la communauté si nous prenons une pause cette année, pour nous développer stratégiquement et trouver des façons de persister à long terme , indique Cory Herc.

Il ajoute que ce fût une décision difficile pour tout le monde, sachant que Courir pour lire est l’une des courses les plus prisées en Atlantique.