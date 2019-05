Rehaussement temporaire de la route 111 à Sullivan

La route 111 dans le secteur de Sullivan sera fermée dès 21 heures lundi soir jusqu'à 6 heures mardi matin alors que le ministère des Transports procèdera au rehaussement temporaire de la route et du sentier des Fougères avec de l'empierrement, une membrane et du gravier. Les travaux devraient permettre la reprise de la circulation sur les deux voies et à vitesse réduite.

Finalement la fermeture forcée du chemin Saint-Edmond [dimanche] à cause des inondations et aussi que le débordement se fait aussi maintenant du Lac Stabel alors que ça se faisait de l'autre côté. C'est beaucoup plus important c'est sur l'ensemble de la chaussée et puis ça réduit de beaucoup la circulation, explique Luc Adam, conseiller en communication du ministère des Transports.

Les automobilistes pourront passer par les routes 386 et 397 via Barraute pour contourner les travaux. Le ministère des Transports et des équipes de la ville de Val-d'Or travaillent sur une solution d'urgence pour la route 111 à Sullivan.

Patience et respect

Circulez lentement pour éviter des problèmes mécaniques et éviter aussi de déplacer le matériel qui sert à indiquer l'endroit à emprunter. Et si possible, regardez donc avec votre voisin d'en face ou d'à côté pour faire du covoiturage et réduire le nombre de véhicules, invite le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or.

Il demande également de respecter les signaleurs en place.

La circulation s'effectue en alternance depuis plusieurs semaines sur la route 111, dans le secteur de Sullivan. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Tout un chacun peut émettre des commentaires plus ou moins désagréables devant la lenteur du processus. Mais comme je vous dis, il faut les faire passer un par un les véhicules et ne vous en prenez pas au personnel qui est là pour assurer votre sécurité, souligne Pierre Corbeil.

D'autres travaux à venir

Le rehaussement sera démantelé lorsque l'eau sera écoulée.

Il va y avoir des interventions au niveau de l'ajout d'un ponceau et du rehaussement de la route, mais ce sera aussi des travaux temporaires, mais sur une période de 3 à 4 ans en attendant le projet de plusieurs millions de dollars qui va être une technique qui demande beaucoup de préparations, ajoute Luc Adam.

Avec la collaboration de Mélanie Picard