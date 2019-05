Une première famille métisse s’installe à Transcona avec l’aide de la MMF

L'aide, financée par le fédéral à hauteur de 5 millions de dollars, vise à aider les jeunes familles métisses à accéder à la propriété avec un appui financier pouvant aller jusqu’à 15 000 $ par famille ou 5 % du prix de la maison.

À 29 ans, Dominic Bourgeois, la propriétaire du jour, est ravie de pouvoir quitter le sous-sol de ses parents. Elle affirme que l’aide de la MMF lui a fait gagner du temps et a « rendu cette expérience stressante un tout petit peu plus facile ».

« Moi et mon petit ami étions déjà préapprouvés pour un prêt. La plupart des documents demandés pour cette subvention sont des documents nécessaires à une demande de prêt. Donc, nous étions déjà prêts. Nous avons quelques travaux à faire dans la maison, mais elle est en bien meilleur état que celles que nous regardions jusque-là », précise-t-elle.

L’argent de l’aide doit servir à rembourser le crédit, mais peut aussi à augmenter le capital de départ pour atteindre le minimum nécessaire pour obtenir un crédit auprès des établissements financiers.

L’apport de la MMF est une somme que les familles n’ont pas à rembourser dès lors qu’elles demeurent dans leur maison au moins 10 ans.

Selon le vice-président de la MMF, André Carrier, cet investissement retourne à la communauté.

« Quand on achète une maison, on paye nos impôts à la ville, on fait des achats dans les magasins pour les travaux... La famille, la ville, la province, tout le monde gagne quand on a un toit sur la tête », affirme-t-il.

Pour son programme d’aide à l’accès à la propriété, la MMF a déjà reçu près de 150 candidatures, et 100 ont déjà été approuvées.

« Nous regardons les gens qui gagnent entre 80 000 et 90 000 $ par an pour ce programme. Les gens dans cette tranche payent beaucoup de taxes et luttent pour épargner suffisamment d’argent pour acheter leur logement », explique le président de la MMF, David Chartrand.

Il ajoute que la MMF est déjà prête à négocier un nouveau financement avec le fédéral dès que les 5 millions de dollars auront été dépensés.

Avec des informations de Christian Riou