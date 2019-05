Le dernier épisode de Game of Thrones a déplu à de nombreux critiques

Le plus récent épisode du Trône de fer (Game of Thrones) a enflammé bien plus que King's Landing : les réseaux sociaux sont déchirés par l'issue du cinquième épisode. Si certains disent l'avoir aimé, de nombreux admirateurs et critiques de télévision ont vertement critiqué le déroulement de l'affrontement entre les reines Cersei et Daenerys.

Attention aux divulgâcheurs : si vous n’avez pas vu l’épisode, cessez de lire ce texte.

Une des critiques les plus récurrentes envers le plus récent épisode est la folie vengeresse trop soudaine de Daenerys . Le changement de cap de la reine, qui enfourche son dragon pour réduire à feu et à sang une ville qui a déjà abdiqué, est pour plusieurs injustifiable.

Comme l’écrit le Globe and Mail, les créateurs de l’émission David Benioff et Daniel Brett Weiss « ont bel et bien ruiné sept saisons de minutieuse construction de personnage, sans mentionner le travail impressionnant de la part d’Emilia Clarke, en un tournemain brûlant. »

Coincé dans le déroulement de cinq épisodes, ça paraît plus que précipité. C’est gratuit, c’est laid, et ce n’est pas mérité , martèle le Globe and Mail.

Vice résume le problème ainsi : Une Daenerys en reine folle n’est pas crédible .

Le magazine rappelle que depuis le début de la série, l’héritière Targaryen est présentée en parfaite héroïne. Et maintenant il faut croire que le protagoniste le plus raisonnablement aimable est soudainement le vilain le plus déraisonnable?

Acerbe, le USA Today juge que « les personnages et le contenu ont été laissés de côté pour que l’intrigue aille là où les auteurs le voulaient. »

Le journal précise que les scénaristes avaient semé des indices de la folie de Daenerys depuis le début de la série, comme lorsqu’elle a brûlé vive Mirri Maz Duur pour se venger de la mort de Khal Drogo. Selon le USA Today, les auteurs ont passé trop de temps à faire d’elle une héroïne. Faire d’elle une reine folle est maintenant précipité, non mérité et sans sensibilité.

Le quotidien argue qu'il aurait été préférable de prendre plus de temps afin mieux installer cette transition vers la folie.

Cela aurait pu être la parfaite culmination de tout ce que l’émission a toujours voulu être, si seulement ils l’avaient mérité. Si seulement HBO avait pris le temps nécessaire pour se rendre à cet incroyable moment de feu et de sang , peut-on lire dans Forbes.

Une fin décevante pour Jaime et Cersei

Les incestueux jumeaux maudits Jaime et Cersei Lannister ont péri sous l’écroulement du château ravagé par les flammes du dragon de Daenerys. Le frère essayait alors de sauver la sœur d’une mort certaine en l’emmenant vers une barque. Pour plusieurs, cette finale manquait d’intensité, ou même de sens.

Jaime était sur le chemin de la rédemption, tandis que sa soeur n’a fait qu’enchaîner les actes meurtriers et les plans cruels.

Jaime et Cersei sont morts en égaux. Ils n’auraient pas dû , écrit Vox.

Il aurait été plus crédible que Jaime tue Cersei, pas qu’il essaie de s’évader avec elle. Ce n’est pas la fin que ces personnages méritaient. Jaime méritait une fin héroïque, Cersei d’être exécutée , poursuit Vox.

Les morts de Cersei et Jamie étaient ridicules , écrit-on dans Forbes. Quelle déception.

Une drôle de bataille

Pour d’autres critiques, c’est plutôt la bataille qui a déplu.

D’abord, la stratégie navale a laissé pantois le Libération. Premièrement, comment l’armée de Daenerys a-t-elle pu s’approcher aussi près? Une partie est arrivée par la mer. Pourquoi la flotte fer-née [ironborn] n’agit-elle pas pour les gêner au lieu de rester statique?

Le journal relève aussi un non-sens dans le fait que Drogon semble soudainement invincible, alors que Daenerys a facilement perdu deux dragons,. Dans l’épisode précédent, une des bêtes a été terrassée par des scorpions, ces arbalètes géantes.

Au petit matin, Daenerys arrive sur son dragon et décide de foncer sur les bateaux comme si de rien n’était, et comme si ça ne s’était pas mal passé la dernière fois , critique le Libération.

Cette critique est aussi avancée par le USA Today. Ils ont jeté leurs propres règles à l’eau (soudainement, les scorpions ne fonctionnent plus et Drogon peut tout brûler?) dans le but de présenter un spectacle grossier.

Comme tout autre élément de l’intrigue narrative des dernières saisons, les dragons étaient inutiles, jusqu’à ce qu’on en ait besoin , ajoute-t-on.

Et maintenant?

La grande finale du Trône de fer aura lieu ce dimanche soir, le 19 mai, à 21 h. Par plusieurs fois, George R. R. Martin, l’auteur de la série de romans sur laquelle est basée la série, a promis une fin douce-amère.

Une promesse qui divisera certainement les admirateurs de la série.