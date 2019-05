MusicFest Canada : au-delà de la compétition, une expérience unique

Jusqu’à samedi se déroule le 47e MusicFest Canada, l’un des plus grands rassemblements jeunesse de musique en Amérique de Nord.

Après une pause de quelques années, Ottawa accueille à nouveau cet événement d’envergure. Le Centre national des Arts, le Centre Bronson, l'église presbytérienne Knox, le First Baptist Church et l’Université d’Ottawa en sont les hôtes.

Pour la plupart, c’est peut-être la première fois qu’ils viennent à Ottawa. On est fier de les accueillir, ici, dans plusieurs de nos espaces. On est près du Parlement, du canal Rideau. Une belle façon de se faire connaître , souligne Kelly Racicot, responsable en éducation musicale au CNA.

Les invités, quant à eux, sont de jeunes prodiges âgés de 9 à 19 ans, regroupés au sein de 300 ensembles musicaux.

Ils se sont taillé une place aux finales après avoir remporté les épreuves régionales, que ce soit en formule orchestre, harmonies de concert, chorales ou jazz.

Blanche Beaudet-Lussier, élève de sixième année de l’école primaire Le Plateau de Montréal, trouve cette expérience unique.

Depuis que je suis toute petite, la musique, ça me passionne. Je dansais chaque soir sur de la musique de Michael Jackson. On dirait que quand j’en joue, ça me libère l’esprit, ça me purifie , déclare la jeune fille.

Une compétition amicale

Des élèves de l'école Le Plateau de Montréal participe avec enthousiaste à l'événement MusicFest Canada à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Une journée au MusicFest Canada n’est pas de tout repos. Les élèves arrivent à leur destination respective, se réchauffent, participent à une série d’ateliers et offre une prestation d’environ 25 minutes devant jury. Ils reçoivent ensuite un classement, allant du bronze à l’or, mais aucun ensemble ne remporte les honneurs : tout le monde ressort gagnant.

Ce que j’aime d’ici, c’est qu’on n’est pas comparé aux autres. On est comparé à nous-mêmes. Peu importe la compétition, comment on joue, la note qu’on va avoir, on ne va pas être en compétition avec les autres, juste avec nous , ajoute Blanche Beaudet-Lussier

Surtout, ce n’est pas la médaille qu’on a, c’est le cours après qui peut nous aider! Sacha Verdy-Rousseau, élève de l'école Le Plateau

Les prestations devant jury se déroulent tout au long de la journée. Elles sont ouvertes au public et gratuites.

Kim Vrieling, qui est aujourd’hui organisatrice du MusicFest Canada, confie que l’événement a changé sa vie.

Sans musique, mon expérience à l’école aurait été horrible. Kim Vrieling, organisatrice au MusicFest

J’étais une participante quand j’allais à l’école secondaire et primaire. C’est une expérience unique, très importante. Je suis allée à l’université après, et je suis devenue bénévole ça fait 20 ans , affirme-t-elle avec passion.

Selon Kim Vrieling, le MusicFest permet également de promouvoir l’enseignement de la musique dans les écoles.

Bien qu’il n’y ait pas de compétition, des bourses d’excellence totalisant 100 000 $ seront remises par l’organisation du MusicFest Canada et de commanditaires à des jeunes.

Le CNA décernera deux prix de 1000 $ : l’un au meilleur jeune instrumentiste à cuivre, l’autre, à cordes. Les Amis de l’Orchestre du CNA, quant à eux, remettront 1000 $ au meilleur instrumentiste à vent.