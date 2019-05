Début des audiences du recours collectif des sinistrés de Sunny Bank

Dans un recours collectif, le groupe qui compte environ 200 propriétaires et locataires poursuit le Ministère à la suite d'inondations survenues en 2010.

Ces inondations ont causé d'importants dommages aux propriétés et logements des environs, qui ont entraîné des dégâts évalués à trois millions de dollars.

Le secteur de Sunny Bank, à Gaspé, lors des inondations de 2010 Photo : Azellus Poirier

Les avocats, qui représentent les sinistrés, soutiennent que les résidences ont été inondées en raison d’une mauvaise configuration du pont et du boulevard York Ouest, construits en 1977.

Les procureurs de la défense tenteront de démontrer que le MTQ sait depuis les années 1980 que la route et le pont ne permettaient pas d'évacuer adéquatement l'eau de pluie.

Plus précisément, selon la poursuite, le pont n’a pas une ouverture suffisante pour laisser écouler l’eau de la rivière.

Ça forme une sorte de barrage qui empêche l’eau de s’écouler vers son exécutoire, bloque au pont et inonde de cette façon le secteur. C’est assez évident pour nous. Depuis que la route de 1977 et son pont ont été installés, on est rendu à 10 ou 11 inondations du secteur , précise Me Marie-Anaïs Sauvé, un des deux avocats de la défense.

Me Marie-Anaïs Sauvé, un des deux avocats de la défense dans le recours collectif des sinistrés de Sunny Bank Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Le procès, qui se déroule au palais de justice de Percé, pourrait se terminer seulement en septembre 2020.

Des sinistrés et des témoins experts seront appelés à la barre.

Le juge de la Cour supérieure du Québec, Pierre Bellavance, devra essentiellement décider de trois choses : si le ministère des Transports est effectivement responsable de l’inondation, s’il doit indemniser les sinistrés et finalement si des correctifs doivent être apportés aux infrastructures pour éviter d’autres inondations.

Il est encore possible pour des sinistrés de se joindre au recours.

Avec les informations de Martin Toulgoat