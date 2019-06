Polyfonik 30 : évolution des Polyfoniciens

Cette année, trois participants sur quatre sont en terrain connu. Érik Ringuette, Renelle Roy et Sympa César participent pour une 2e fois au concours Polyfonik. Il s'agit d'une première expérience pour Isabelle Cliche. L'équipe de Radio-Canada vous présente ici l'évolution des participants au cours des années, comment leurs expériences de vie ont influencé l'écriture de leurs chansons et leur style musical.

C'est quoi Polyfonik? Polyfonik, c'est tout d'abord un programme de formation, un mentorat pour des artistes en musique, mais qui se termine par un concours. Matthieu Damer, directeur du Centre de développement musical de l'Alberta (CDM), passe plusieurs mois à travailler avec les candidats pour leur donner les outils nécessaires afin d’acquérir des compétences et atteindre leur plein potentiel. Le concours cette année est le 22 juin. Le grand gagnant représentera l'Alberta à Chant'Ouest et courra ainsi la chance de se rendre au Festival international de la chanson de Granby.

Érik Ringuette

Érik Ringuette a participé à Polyfonik en 2017.

Erik Ringuette est l'un des trois participants à Polyfonik 2017. Photo : Sébastien Guillier Sahuqué

Avant-goût de Polyfonik

Érik propose trois chansons. Chante, parle de son parcours musical, sa passion et la raison qui se cache derrière. À l'époque de Polyfonik 2017 il l'avait présentée, mais il l'a depuis retravaillée.

Érik Ringuette a quitté Bonnyville pour venir s'établir à Edmonton. Photo : Radio-Canada

Puis, deux nouvelles chansons : Danse sans moi et Ton briquet... Danse sans moi raconte une peine d’amour. Un jeune homme qui n'est pas un très bon danseur et son amoureuse le quitte pour cette raison.

Mon style musical est plus "upbeat". J’ai maintenant beaucoup plus d’énergie dans ma performance cette année. La dernière fois, j’essayais de faire un peu plus émotionnel et j'essayais de toucher des sujets plus personnels ou "deep". Cette fois-ci, je monte l’énergie. C’est vraiment le bon temps, je vais essayer de faire bouger le monde, je veux que le monde danse, avec ou sans moi peut-être… ça c’est une plug à ma toune (rires)! Érik Ringuette, auteur-compositeur-interprète

Ton briquet parle plutôt de vacances, de partir en expéditions dans les montagnes. C'est une chanson qui est plus décontractée et qui souligne l'importance de profiter de la vie.

Sympa César

C'est en 2016 que Sympa César a participé à Polyfonik. Il a remporté la victoire et a représenté l'Alberta à Chant’Ouest.

Sympa César a remporté le Prix France Levasseur-Ouimet et le Prix Jean-Claude Lajoie en 2016. Photo : Julianna Damer

J’étais véritablement pas prêt pour ce genre de compétition-là. J’ai presque l’impression que c’est quelqu’un d’autre qui a écrit ces tounes-là. [...] Je sais plus ce que je veux faire avec ma musique donc je me sens mieux à propos de ça. Sympa César, auteur-compositeur-interprète

Cette année, il revient à Polyfonik avec une écriture plus personnelle qui explore des aspects plus sombres de sa personnalité. Malgré tout, certaines chansons sont de style funk. « Je pense que je commence un peu plus à miser sur le funk parce que c’est quand même quelque chose que j’aime et qui m’amuse. Je m’amuse enfin à chanter mes propres chansons » explique Sympa. Ce style de musique s’ajoute à sa musique de style indie et folk.

Sympa César est le premier ministre du Parlement jeunesse de l’Alberta et président de Francophonie jeunesse de l’Alberta. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Avant-goût de Polyfonik

Cette année, Sympa César jouera trois nouvelles chansons : Parasite, Le navire et La mort de Mickey Mouse. Il aborde des thèmes qui font référence à la santé mentale. Il décide de se présenter sous une autre image en laissant tomber celle du gars toujours drôle et souriant.

Renelle Roy

Renelle Roy a participé au Gala albertain de la chanson (maintenant Polyfonik) en 2003. Elle l'emporte alors dans la catégorie Interprète. Elle participe maintenant à titre d'auteure-compositrice-interprète.

Photo officielle lors du Gala albertain de la chanson en 2003. Photo : Courtoisie Renelle Roy

Il y a 16 ans quand j’ai fait Polyfonik, je portais plusieurs chapeaux; j’animais une certaine émission jeunesse [Oniva!]. J’ai adoré, mais il y a des responsabilités qui viennent avec ça, une image [...]. J’étais aussi soliste avec une chorale et j’étais en tournée avec la troupe de danse Zéphyr [...]. Je n'étais pas certaine de qui j'étais, comme artiste, comme musicienne. Maintenant, je le sais. 16 ans plus tard, il reste juste moi, les mots que je veux dire, mes émotions, mon vécu. Renelle Roy, auteure-compositrice-interprète

Avant-goût de Polyfonik

Cette année, Renelle offrira trois compositions récentes. Dans Vertige, elle s'exprime au sujet de l'amour, de la maladie mentale et de la rupture. Elle explique qu'à aimer quelqu’un, mais sentir qu'on n'a plus rien à donner, il faut faire un choix, celui de rester ou de partir.

Renelle Roy trouve son inspiration dans les petits moments de la journée. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

J’te l’avais dit parle de rédemption. Dans celle-ci Renelle chante en utilisant plusieurs variations dans différents octaves. Dans son autre chanson, J’aime, elle explore toutes les choses qu’elle aime : ses passions, l'été, les voyages, et la danse. Le rythme est plus rapide pour inciter le public à danser avec elle.

Isabelle Cliche

C'est la première participation d'Isabelle Cliche à Polyfonik et elle y est candidate à titre d'interprète.

L'écriture de chanson est une nouvelle expérience pour Isabelle, elle a plutôt l'habitude d'écrire des spectacles d'humour. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

C'est une drôle aventure. Moi je n'ai jamais rêvé d'être chanteuse, mais j'ai toujours adoré chanter. Comme je dis souvent : tous mes souvenirs ont une chanson et toutes mes chansons ont un souvenir. Ça me rend très sentimentale. Je n'avais jamais pensé à ça, moi je voulais être humoriste. Et l'année dernière, j'étais à Edmonton, pour la soirée de Polyfonik et j'y ai assisté pour la première fois, avec une amie. Je lui ai demandé s'il y avait un âge limite pour participer. Elle m'a répondu que non, alors je me suis donné comme objectif de participer à Polyfonik d'ici 5 ans et nous voici un an plus tard! Je suis candidate et très contente d'y participer! Isabelle Cliche, Polyfonicienne

Avant-goût de Polyfonik

Pour sa première participation, Isabelle va présenter trois chansons de styles complètement différents, question de sortir de sa zone de confort.

La première est une chanson de Mireille Moquin, Chanson pour Yvan. Elle lui a été suggérée par plusieurs amis puisque Mireille Moquin est une auteure-compositrice-interprète d'ici. C'est l'histoire d'une petite fille qui remercie son frère d'avoir été là. Et comme Isabelle est le bébé de sa famille, elle dit que ses grandes soeurs ont toujours été là pour elle et a donc été très touchée par cette histoire.

Pour Polyfonik, Isabelle a voulu se surpasser et proposant des styles de musique qui diffèrent de son répertoire habituel. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Sa deuxième est une chanson qui a été interprétée par Marjo, Ailleurs. Isabelle s'est toujours considérée comme un mélange de Marjo et de Jessica Rabbit, une rockeuse en dessin animé, pleine de couleurs. Elle la présentera une autre interprétation en version reggae rock. Sa troisième est son petit bonbon, sa chanson préférée du moment, Si jamais j'oublie de Zaz. Elle l'a choisi pour plusieurs raisons : « Il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma vie, dans les dernières années et je ne veux rien oublier. Ça rappelle que c'est important de garder les pieds sur terre, d'être là dans le moment présent et de ne pas oublier d'où on vient. »

Voici la rencontre entre les Polyfoniciens et l'équipe radio-canadienne

Polyfonik 30: évolution des Polyfoniciens

