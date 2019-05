Un millier de postes à pourvoir dans l'industrie touristique de la Mauricie et du Centre-du-Québec

À l'approche de l'été, l'industrie touristique québécoise lance une grande campagne de recrutement. Quelque 624 travailleurs sont recherchés en Mauricie et 507 au Centre-du-Québec.

Les régions sont parmi les plus touchées par la pénurie de main-d’oeuvre en tourisme, mais aussi en restauration et dans le domaine manufacturier.

La saison estivale fait bondir le nombre de postes à combler au sein des différentes entreprises touristiques. À la Cité de l’Énergie de Shawinigan, le nombre d’employés passe d’une dizaine à une centaine pour l'été. Aujourd’hui, ce haut lieu du tourisme en Mauricie doit innover pour combler ses besoins.

Pour la première fois, le site a invité les citoyens à un salon de l’emploi, ce qui a permis d’embaucher une poignée de nouveaux employés. Les temps ont bien changé, selon le responsable de l’animation à la Cité de l’énergie, Mario Lachance.

Il y a quatre ou cinq ans, ça allait bien. Il y a même des candidats qu’on refusait, se souvient-il. On avait l’embarras du choix. Mais depuis deux, trois ans, il faut vraiment travailler fort pour aller chercher notre main-d’oeuvre.

Selon Mario Lachance, la Cité de l'énergie de Shawinigan doit désormais faire preuve d'imagination pour recruter des employés saisonniers. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

À l’échelle de la province, l'industrie veut pourvoir 20 000 postes vacants pour cet été partout au Québec. Les secteurs en demande sont ceux de la restauration et de l'hébergement, de l'entretien et du service à la clientèle. Des sauveteurs et des moniteurs sont également recherchés.

Selon le président de Tourisme Mauricie, Donald Desrochers, le tourisme se porte bien dans la région, mais la main-d’oeuvre n’est pas au rendez-vous.

La question n’est plus : ­“est-ce qu’il te manque des employés?”. C’est “combien il t’en manque?”. Donald Desrochers, président de Tourisme Mauricie

L’industrie cherche particulièrement à séduire les étudiants et les retraités, qui représentent déjà la majeure partie de la main-d’oeuvre totale en tourisme.