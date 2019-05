Un Gatinois formellement accusé d'avoir conduit avec les facultés affaiblies, son bambin sur les genoux

L’homme devra répondre à deux accusations d'« abandon d’enfant » relativement à la présence d'un bambin de 15 mois et d'un enfant de 7 ans dans le véhicule. Ce chef concerne quiconque expose un enfant de moins de 10 ans de manière à ce que sa vie soit mise en danger ou que sa santé soit compromise , selon le Code criminel.

Le quadragénaire fait également face à des accusations de conduite avec facultés affaiblies et d' avoir eu un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un véhicule à moteur .

L'accusé a comparu au palais de justice de Gatineau lundi après-midi. Il a été remis en liberté d'ici sa prochaine comparution prévue le 4 juillet.

Entre-temps, il doit respecter de nombreuses conditions, dont celles de ne pas entrer en contact avec ses enfants et sa conjointe, de ne pas conduire et de ne pas consommer d'alcool.

Il n'a pas le droit non plus de se trouver dans sa résidence et habitera à Ottawa en attendant la suite des procédures. L'homme doit aussi participer à des rencontres des Alcooliques anonymes (AA).

Rappel des faits

Dans la nuit de samedi à dimanche, les policiers ont retrouvé un véhicule sans occupant dans un fossé longeant le chemin McConnell, dans le secteur d’Aylmer.

Les informations liées à la plaque automobile ont permis au Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) d’identifier l’adresse du conducteur. Appréhendé sur place, l’individu a été mené au poste de police de Hull. Il affichait alors plus du double de la limite permise d'alcool dans le sang.

Un troisième enfant de 11 ans et une femme de 22 ans prenaient aussi place dans le véhicule au moment de l’accident. Selon les policiers, aucun des occupants ne portait de ceinture de sécurité.

Les trois enfants ont été transportés à l'Hôpital de Hull. Tout danger quant à leur état de santé est écarté, a précisé le SPVGService de police de la Ville de Gatineau dans un communiqué.

Un signalement a été effectué à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). L’organisme et le SPVGService de police de la Ville de Gatineau travaillent en collaboration pour la suite de l'enquête.

La jeune femme de 22 ans est quant à elle accusée de négligence criminelle. Elle a été libérée sous promesse de comparaître.

Les noms des deux accusés ne peuvent être dévoilés, afin de protéger l'identité des enfants.

Avec les informations de la journaliste Audrey Roy