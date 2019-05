Chemin de la Balade : les résidents acceptent de quitter les lieux

Les trois derniers résidents permanents du chemin de la Balade et de la rue Louis-Dubé sont sur le point de s'entendre avec la Ville de Matane et recevront un dédommagement pour leurs propriétés.

Ce règlement survient deux ans après le glissement de terrain sur le chemin de la Balade qui mène à rue Louis-Dubé. Une partie du talus situé en surplomb du chemin avait déboulé sur la route après une forte pluie.

Les élus ont voté la semaine dernière une résolution ouvrant la voie au versement de cette aide financière.

La Sécurité civile remboursera par la suite la Ville de Matane. Les maisons seront démolies au cours de l’été et il ne sera plus possible de construire sur les terrains laissés vacants.

La Ville avait construit l'an dernier un muret pour protéger la route Photo : Radio-Canada

Des analyses de sols réalisées par le ministère des Transports à la demande de la Sécurité civile ont démontré que les risques d’éboulis étaient toujours existants et que la construction d'un muret, comme il a été fait après l'éboulis, ne constituait qu'une solution temporaire.

La Ville a, pendant un certain temps, envisagé de construire un chemin de contournement, mais cette solution s’est avérée trop dispendieuse.

Il a finalement été décidé de fermer le chemin à la circulation publique en raison des dangers.

Entente avec les villégiateurs

La Ville est aussi en voie de s’entendre avec la vingtaine de villégiateurs du secteur.

Aucun de ces propriétaires n’a droit à un dédommagement en vertu du programme d’indemnisation de la Sécurité civile.

Au cours des derniers mois, des rencontres avec ont eu lieu avec des représentants de la Ville pour parvenir à une solution autre que l'expropriation.

Il a été offert aux villégiateurs de former une association privée qui deviendrait propriétaire du chemin de la Balade.

Cette association devrait voir le jour au cours des prochaines semaines, indique le maire de Matane, Jérôme Landry. Lors de la dernière rencontre, explique le maire, il y a des propriétaires qui ont manifesté leur intérêt à organiser cette espèce de regroupement de propriétaires. Donc, ils sont en train de voir avec des représentants de la Ville comment ils pourraient gérer de façon simple et efficace toute la question des droits de taxes.

La plupart de ces propriétaires, dont plusieurs possèdent une résidence secondaire depuis plus d’une génération, ont accepté de faire partie du regroupement, selon René Ouellet, qui réside dans le secteur.

Certains propriétaires ont choisi de vendre leur chalet, mais le nouvel acquéreur devra faire partie de la nouvelle association de propriétaires. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Quelques chalets sont toutefois à vendre. Leurs nouveaux propriétaires devront devenir membres de la future association pour obtenir un droit de circulation sur le chemin de la Balade qui sera désormais privé.

Les coûts d'entretien et de déneigement, s'il y a lieu, seront à la charge de la nouvelle association.

Une rencontre a aussi eu lieu avec des représentants de l’usine de pâte Rayonier puisque l’entreprise possède, à cet endroit, une prise d’eau et une ligne d’approvisionnement électrique. Le droit de passage sera transféré au nouveau regroupement.

Une dernière rencontre devrait avoir lieu avec les propriétaires avant la fin du mois de juin.

L’objectif de la Ville est de ne plus être propriétaire de ce chemin à la mi-octobre.