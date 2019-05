Un quartier de Surrey n'arrive pas à se débarrasser de ses paons

Selon un recensement de la ville, entre 25 et 35 paons ont pris résidence dans le quartier.

Oh, ils se perchent partout , dit Jatinder (T.J.) Shergill, un résident du quartier. C’est pas mal la même histoire que l’an dernier. Vous savez, rien n’a trop changé .

Une routine familière s’installe depuis l’arrivée des températures clémentes et de la saison des amours. Selon M. Shergill, des oeufs de paon sont pondus et les queues splendides des paons repoussent.

Un paon est perché sur une clôture dans le quartier de Sullivan Heights en mai 2019. Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

Mais les paons se cognent également contre leurs réflexions sur la surface de véhicules stationnés. Et les résidents du quartier, autour de la 150e rue et de la 62e avenue, entendent régulièrement les cris alarmants de ces derniers.

M. Shergill se plaint également des excréments de ces oiseaux et de leur tendance à se nourrir des légumes de son jardin familial.

La ville fait face au problème

En juin dernier, le conseil municipal a promis de faire face au problème en capturant et enlevant tous les paons. Ils en ont capturé 14 jusqu'à présent.

Un paon se tient sur une branche dans un enclos du Surrey Animal Resource Centre. Il est l'un des 14 paons qui ont été piégés dans le quartier de Sullivan Heights depuis juin dernier. Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

Je crois qu’il est très important de reconnaître que nous sommes dévoués à faire tout ce qui est possible, humainement et convenablement , déclare Kim Marosevich, gérante de l'exécution des règlements à la Ville de Surrey.

Selon Mme Marosevich, la Ville vise à se débarrasser de sa population de paons. Elle défend le rythme des opérations de la municipalité, malgré le fait qu’elle rencontre quelques défis.

Oiseaux intelligents

Kim Marosevich s’inquiète que les premiers paons étaient les plus faciles à attraper et que la capture des derniers pourrait être plus difficile. Selon elle, les paons sont intelligents et ils apprennent vite.

Des paons capturés et en attente d'adoption au Surrey Animal Resource Centre Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

Nous avons eu du succès grâce à des résidents qui ont offert leurs garages pour capturer les oiseaux. Ils placent de la nourriture, attendent que les oiseaux entrent, ferment la porte , explique-t-elle.

Mais le piège ne fonctionne pas toujours.

Les convaincre à entrer dans un piège est très, très difficile. Même s’il y a de la nourriture de haute qualité, comme le melon d’eau, ou quelque chose qu’ils trouvent très attirant.

Les paons, dit-elle, ont une bonne mémoire. Ils reconnaissent les visages, ils reconnaissent les véhicules. Alors ce n’est pas nécessairement le processus du piège qu’ils évitent, c’est plutôt les gens lorsqu’ils arrivent.

Jatinder (T.J.) Shergill dit qu'au rythme actuel, la ville n'arrivera pas à se débarasser des paons avant quelques années. Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

En se comparant à des parties du monde où les populations de paons sont incontrôlables, Kim Marosevich dit qu’une approche lente, mais méthodique, réussira.

Pour T.J.Shergill, le progrès de la ville n’est pas assez efficace.

Vous savez, la manière qu’ils le font, je crois que ça leur prendra cinq ans de plus pour attraper tous les paons , dit-il. Ce qu’ils font maintenant, je ne crois pas que ça va fonctionner.

.