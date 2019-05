Un championnat en Saskatchewan pour trois hockeyeurs québécois

Le moment marquant de la saison d’Olivier Lépine, de Thomas Dodds et de William Lavigne a été la soirée du 29 mars. Ce soir-là, ils ont pu soulever le trophée du hockey Midget AAA saskatchewanais. Dès que la sirène annonçant la fin du match s’est fait entendre, des centaines d’étudiants du Collège Athol-Murray de Notre Dame ont sauté sur la patinoire pour célébrer cet événement.

C’était incroyable. Je vais m’en souvenir toute ma vie. William Lavigne

Leur entraîneur-chef, Devan Praught, a grandement louangé l’apport de ses trois hockeyeurs du Québec tout au long de la saison, particulièrement en séries éliminatoires. « Ils ont joué des minutes importantes pour nous. Ils ont tous les trois trouvé une façon d’être très utiles en séries. Olivier et William ont marqué des buts importants. »

À sa cinquième année avec les Hounds, c’était la première fois que Devan Praught dirigeait des Québécois. Photo : Radio-Canada

Au-delà du championnat, les joueurs québécois gardent tous de bons souvenirs de cette année dans les Prairies. « À Wilcox, il n'y a pas de distraction. J'ai pu me concentrer sur mon développement de hockeyeur, d'athlète et d'étudiant », confie Thomas Dodds.

Olivier Lépine n'a joué que 8 des 44 joutes de la saison régulière. Même s'il s'est cassé la clavicule à deux reprises, il a pu revenir à temps pour les séries et prendre part à tous les matchs. « De loin les moments les plus excitants de l'année », affirme-t-il.

Une mise en vitrine payante

L'été dernier, les trois joueurs ont pu attirer l’attention du directeur du programme de hockey des Hounds, Jeremy Mylymok, lors d’une mise en vitrine (showcase) tenue à Montréal.

« Après le tournoi, je suis rentré à la maison et j’ai reçu un courriel de Jeremy. J’ai tout de suite dit à mes parents : "On retourne à l’aréna!" On a parlé une quinzaine de minutes avec Jeremy et on a pris la décision que j’allais rejoindre les Hounds », raconte Olivier Lépine, âgé de 18 ans.

Olivier Lépine a choisi de demeurer à Wilcox la saison prochaine. Il sera dirigé par le Montréalais Philippe Roy dans le Junior A. Photo : Radio-Canada

Son bon ami Thomas Dodds, avec qui il a joué une saison dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) à l’École des Sources, à Dollard-des-Ormeaux, a lui aussi décidé de rejoindre les Hounds.

Pendant ce temps, le Blainvillois William Lavigne était à la recherche d’une nouvelle aventure après une saison dans le Midget AAA québécois avec le Phénix du Collège Esther-Blondin.

À son arrivée à Wilcox, il ne connaissait pas ses deux autres coéquipiers francophones, mais le duo formé par Lépine et Dodds est rapidement devenu un trio. « Mon adaptation était un peu difficile au début, mais plus ça avançait, mieux ça allait. Ça m’a aidé de pouvoir parler français avec eux », explique-t-il.

William Lavigne tentera de faire sa place dans l’équipe Junior A des Hounds l’année prochaine. S’il n’y parvient pas, il jouera une deuxième saison Midget AAA. Photo : Radio-Canada

Athlètes multisports

Au cours de leur enfance, Olivier Lépine et Thomas Dodds avaient joué au soccer quelques étés avant de raccrocher leurs crampons pour se concentrer sur le hockey. À leur arrivée à Wilcox, ils ont décidé de parcourir la pelouse verte à nouveau, toujours dans l'uniforme des Hounds.

Comme au hockey, Olivier Lépine joue comme défenseur, tandis que Thomas Dodds est attaquant. Ce dernier a aussi choisi d’ajouter un troisième sport à un horaire déjà bien chargé.

« Pendant un entraînement de soccer, les entraîneurs de l’équipe de football sont venus me voir. Leur botteur n’était pas très bon (rires). Ils m’ont demandé si je voulais le remplacer. J’ai dit oui », raconte celui qui a eu à effectuer quelques acrobaties dans son horaire pour arriver à tout faire.

Thomas Dodds n’a toujours pas décidé à quel endroit il posera ses bagages l’hiver prochain. Il explore quelques options dans le Junior A, notamment au Québec et en Alberta. Photo : Radio-Canada

Les trois joueurs rentreront au Québec à la fin du mois de juin pour passer l'été avec leurs proches. Olivier Lépine et William Lavigne ont confirmé leur retour à Wilcox la saison prochaine, tandis que Thomas Dodds « explore les options » qui se présentent à lui.

« Le Junior A en Alberta serait mon premier choix. Je regarde aussi ailleurs dans l'ouest et au Québec », avoue celui qui aura 18 ans en juillet.