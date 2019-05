Projet de pont piétonnier traversant l’autoroute transcanadienne à Edmundston

Ce projet de passerelle piétonnière serait construit en partenariat avec la Première Nation et le ministère des Transports du Nouveau-Brunswick. Le pont relierait le boulevard Chief Joanna, situé sur le territoire de la réserve autochtone à la rue du 15 Août, à Edmundston.

La passerelle serait construite entre le boulevard Chief Joanna et la rue du 15 Août. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

La Première Nation a proposé la construction du pont piétonnier pour des raisons de sécurité puisqu'elle estime que les infrastructures actuelles ne permettent pas aux piétons de passer d'un côté à l'autre de l'autoroute de façon sécuritaire.

Ce secteur de la réserve autochtone est un important moteur économique pour la Première Nation, puisqu’il contient de nombreux magasins et restaurants, en plus du casino Grey Rock. Un hôtel doit également y être construit prochainement.

Le ministère des Transports a confirmé être en train d'étudier la faisabilité de ce projet. Aucun échéancier officiel n'a été établi pour l'instant et le coût du projet n'a pas encore été dévoilé. Une représentante de la Première Nation a affirmé qu'elle donnerait plus de détails lorsque le projet sera plus avancé.